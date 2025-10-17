У Харківській області – аварійні відключення світла (доповнено)

Про те, що на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень світла (ГАВ), повідомили у АТ “Харківобленерго”.

Доповнено о 10:41. В Ізюмській МВА передають, що в Ізюмі в районі залізничного ринку та на вулиці Островського відсутня електроенергія. Почалися аварійні відключення.

Про те, як подаватиметься світло, розповіли і мешканцям Дергачівщині.

“Відключення відбуватимуться «каскадним» методом – тобто, місто Дергачі та населені пункти старостинських округів відключатимуть від світла частинами поступово і так само включатимуть. На жаль, графік включень і відключень сформувати неможливо, оскільки він залежить від стабільності енергосистеми усієї області. Якщо громадяни споживатимуть електроенергію відповідально, довготривалих відключень не буде, а подекуди їх, можливо, взагалі вдасться уникнути”, – написав голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Причина відключень, уточнили енергетики – удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою була Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов розповів, що вночі регіон опинився під комбінованим обстрілом росіян. Останній удар був о 7:30 кількома ракетами, «Шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі – понад сім тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. По області застосовані аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи, внаслідок чого приблизно 50 тисяч абонентів без електропостачання. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, газонафтовій інфраструктурі – 12 ракетних ударів, було 56 «Шахедів».

Тим часом у АТ “Харківобленерго” повідомляли, що в Харківській області почалися аварійні відключення. Пізніше 16 жовтня в Харківській області з 16:00 до 24:00 застосували обмеження потужності для промисловості та бізнесу.