Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області

Суспільство 10:50   12.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ «Харківобленерго» повідомили, що в Харківській області почали діяти аварійні відключення електроенергії. 

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергомережі, пояснили фахівці. При цьому одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!», – додали енергетики.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, як відключатимуть світло у Харківській області 12 січня.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
