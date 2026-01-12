Яйця і гречка подорожчали, а цукор і макарони стали дешевшими: ціни в Харкові

Про те, як змінилися ціни на продукти в Харкові, поінформували у мерії, проаналізувавши ціни на товари бакалійної групи.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з січнем минулого року найбільше зросли ціни на гречку (+30%) та пшоно (+17%). Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 13%, соняшникової олії – на 16%, манної крупи – на 10%. Водночас подешевшали цукор (-17%), макарони (-14%) та рис круглозернистий (-9%)”, – передають у міськраді.

Середні ціни на деякі продукти такі:

гречана крупа – 46,05 грн/кг,

рис довгозернистий – 52,95 грн/кг,

рис круглозернистий – 53,65 грн/кг,

пшоно – 32,1 грн/кг,

манна крупа – 27,99 грн/кг,

цукор – 28,4 грн/кг,

сіль кам’яна – 15,25 грн/кг,

борошно – 29,4 грн/кг,

макаронні вироби (ріжки) – 29,95 грн/кг,

850 мл соняшникової олії – 85,05 грн.

Крім того, подорожчали яйця. Порівняно із січнем 2025 року їхня ціна зросла на 10%. Тепер десяток коштуватиме від 70 до 90 гривень.