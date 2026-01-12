Live

Яйця і гречка подорожчали, а цукор і макарони стали дешевшими: ціни в Харкові

Суспільство 10:25   12.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Яйця і гречка подорожчали, а цукор і макарони стали дешевшими: ціни в Харкові Фото: ХМР

Про те, як змінилися ціни на продукти в Харкові, поінформували у мерії, проаналізувавши ціни на товари бакалійної групи. 

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з січнем минулого року найбільше зросли ціни на гречку (+30%) та пшоно (+17%). Також збільшилася вартість пшеничного борошна – на 13%, соняшникової олії – на 16%, манної крупи – на 10%. Водночас подешевшали цукор (-17%), макарони (-14%) та рис круглозернистий (-9%)”, – передають у міськраді.

Середні ціни на деякі продукти такі:

  • гречана крупа – 46,05 грн/кг,
  • рис довгозернистий – 52,95 грн/кг,
  • рис круглозернистий – 53,65 грн/кг,
  • пшоно – 32,1 грн/кг,
  • манна крупа – 27,99 грн/кг,
  • цукор – 28,4 грн/кг,
  • сіль кам’яна – 15,25 грн/кг,
  • борошно – 29,4 грн/кг,
  • макаронні вироби (ріжки) – 29,95 грн/кг,
  • 850 мл соняшникової олії – 85,05 грн.

Крім того, подорожчали яйця. Порівняно із січнем 2025 року їхня ціна зросла на 10%. Тепер десяток коштуватиме від 70 до 90 гривень.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
