Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків (доповнено)

Наслідки «прильоту» ворожого БпЛА по Слобідському району Харкова показали в ДСНС України та облпрокуратурі.

Доповнено о 17:25. 2 лютого орієнтовно о 14:25 російський БпЛА, попередньо типу «Молния», ударив по ринку у Слобідському районі Харкова, уточнила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджені торгівельні павільйони, автомобілі.

Двоє чоловіків отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

16:40

Зазначається, що російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків.

«Рятувальники провели обстеження території після обстрілу. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також однієї вантажівки», – розповіли рятувальники.

Відео з місця «прильоту» ворожого БпЛА у Слобідському районі показали в Харківській обласній прокуратурі

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 14:30. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворожий БпЛА влучив по ринку в Слобідському районі. Було відомо про двох постраждалих.