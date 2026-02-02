Live

Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків (доповнено)

Події 17:27   02.02.2026
Вікторія Яковенко
Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків (доповнено) Фото: ДСНС України

Наслідки «прильоту» ворожого БпЛА по Слобідському району Харкова показали в ДСНС України та облпрокуратурі.

Доповнено о 17:25. 2 лютого орієнтовно о 14:25 російський БпЛА,  попередньо типу «Молния», ударив по ринку у Слобідському районі Харкова, уточнила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджені торгівельні павільйони, автомобілі.

Двоє чоловіків отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

16:40

Зазначається, що російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків.

«Рятувальники провели обстеження території після обстрілу. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також однієї вантажівки», – розповіли рятувальники.

удар по Харькову
Фото: ДСНС України
удар по Харькову
Фото: ДСНС України
удар по Харькову
Фото: ДСНС України

Відео з місця «прильоту» ворожого БпЛА у Слобідському районі показали в Харківській обласній прокуратурі

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 14:30. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворожий БпЛА влучив по ринку в Слобідському районі. Було відомо про двох постраждалих.

Читайте також: Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
