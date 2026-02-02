Удар по ринку в Харкові: з’явилися фото та відео наслідків (доповнено)
Наслідки «прильоту» ворожого БпЛА по Слобідському району Харкова показали в ДСНС України та облпрокуратурі.
Доповнено о 17:25. 2 лютого орієнтовно о 14:25 російський БпЛА, попередньо типу «Молния», ударив по ринку у Слобідському районі Харкова, уточнила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок атаки пошкоджені торгівельні павільйони, автомобілі.
Двоє чоловіків отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.
16:40
Зазначається, що російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків.
«Рятувальники провели обстеження території після обстрілу. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також однієї вантажівки», – розповіли рятувальники.
Відео з місця «прильоту» ворожого БпЛА у Слобідському районі показали в Харківській обласній прокуратурі
Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 14:30. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворожий БпЛА влучив по ринку в Слобідському районі. Було відомо про двох постраждалих.
