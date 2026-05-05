Через удар РФ у Великому Бурлуку спалахнуло 400 квадратних метрів трави

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що 5 травня РФ вдарила FPV-дроном по селищу Великий Бурлук Куп’янського району.

В результаті в селищі спалахнула суха трава на площі 400 квадратних метрів.

“До ліквідації наслідків обстрілу залучався оперативний підрозділ та медичний розрахунок ДСНС, а також офіцер-рятівник громади”, – додали у ДСНС.

Пожежу, зазначили рятувальники, вже загасили.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що за добу на Харківщині 40 постраждалих через обстріли, вісім загиблих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, Харків та 15 населених пунктів області обстріляв ворог. Внаслідок ударів є руйнування у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.