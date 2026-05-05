Из-за удара РФ в Великом Бурлуке загорелось 400 квадратных метров травы

Происшествия 11:19   05.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что 5 мая РФ ударила FPV-дроном по поселку Великий Бурлук Купянского района. 

В результате в поселке загорелась сухая трава на площади 400 квадратных метров.

«К ликвидации последствий обстрела привлекалось оперативное подразделение и медицинский расчет ГСЧС, а также офицер-спасатель громады», – добавили в ГСЧС.

Пожар, добавили спасатели, уже потушили.

Напомним, утром МГ «Объектив» сообщала, что за сутки на Харьковщине 40 пострадавших из-за обстрелов, восемь погибших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстрелял враг. В результате ударов есть разрушения в Харькове, а также Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

Читайте также: Из-за «прилетов» на Харьковщине без газа остались больше 50 семей

  Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 11:19;

