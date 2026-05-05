Из-за «прилетов» на Харьковщине без газа остались больше 50 семей

В Харьковском филиале «Газсети» сообщили, что из-за вражеской атаки в области повреждены газопроводы многоэтажных и частных домов.

В результате без голубого топлива остались больше 50 семей.

«Наши бригады оперативно локализовали аварийные ситуации в обстрелянных россиянами домах. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию и как можно быстрее вернуть газ в каждый дом», – написали газовщики.

Напомним, утром МГ «Объектив» сообщала, что за сутки на Харьковщине 40 пострадавших из-за обстрелов, восемь погибших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстрелял враг. В результате ударов есть разрушения в Харькове, а также Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

