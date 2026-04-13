Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса

Общество 16:08   13.04.2026
Виктория Яковенко
14 и 15 апреля специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов 14 апреля:

  • ул.Биологическая дом. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 8, 20
  • ул.Староверещаковская дом. 2, 2-А
  • ул.Олейняковская дом. 4, 6, 6-А, 8
  • ул.Диканская дом. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33
  • ул.Лелюковская дом. 1-А, 7, 9, 10, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20
  • пер.Биологический дом. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25
  • ул.Ямпольская дом. 7, 7/12, 9, 12/2, 14, 6-А, 6-Б, 7-Б, 12

15 апреля:

ул.Озерная дом. 2, 3, 10, 10А, 11, 19

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 16:08;

