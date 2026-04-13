Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: адреси

Суспільство 16:08   13.04.2026
14 та 15 квітня фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Основ’янському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес 14 квітня:

  • вул.Біологічна буд. 1-А, 1-Б, 1, 12, 18, 8, 20
  • вул.Староверещаківська буд. 2, 2-А
  • вул.Олійняківська буд. 4, 6, 6-А, 8
  • вул.Диканівська буд. 11, 11-А, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33
  • вул.Лелюківська буд. 1-А, 7, 9, 10, 11, 12, 13-А, 13, 14, 16, 20
  • пров.Біологічний буд. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25
  • вул.Ямпільська буд. 7, 7/12, 9, 12/2, 14, 6-А, 6-Б, 7-Б, 12

15 квітня:

вул.Озерна буд. 2, 3, 10, 10А, 11, 19

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 16:08;

