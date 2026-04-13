«Для неї не існує меж»: харків’янка встановила рекорд України (відео)

11 квітня у Полтаві харків`янка Влада Калашнікова встановила Національний рекорд України у номінації: «Найбільша висота платформ, з яких піднято яблуко зубами у прогині назад».

Про це повідомили у телеграм-каналі «Kharkiv Sport city».

Відео: «Kharkiv Sport city»

У Терешківській громаді Полтавської області уточнили, що рекордсменка наразі навчається у дев’ятому класі.

«Влада разом із родиною знайшла прихисток у нашій громаді. Здається, для неї не існує жодних меж – ні фізичних, ні внутрішніх. Її досягнення надихає та вкотре доводить: наполегливість і віра в себе відкривають великі можливості», – йдеться у повідомленні.

