«Для неї не існує меж»: харків’янка встановила рекорд України (відео)
11 квітня у Полтаві харків`янка Влада Калашнікова встановила Національний рекорд України у номінації: «Найбільша висота платформ, з яких піднято яблуко зубами у прогині назад».
Про це повідомили у телеграм-каналі «Kharkiv Sport city».
Відео: «Kharkiv Sport city»
Відео: «Kharkiv Sport city»
У Терешківській громаді Полтавської області уточнили, що рекордсменка наразі навчається у дев’ятому класі.
«Влада разом із родиною знайшла прихисток у нашій громаді. Здається, для неї не існує жодних меж – ні фізичних, ні внутрішніх. Її досягнення надихає та вкотре доводить: наполегливість і віра в себе відкривають великі можливості», – йдеться у повідомленні.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, рекорд украины, харків'янка;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 15:24;