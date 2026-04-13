Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок

Суспільство 14:41   13.04.2026
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 14 квітня.

«Вдень по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, стійкого потепління найближчими днями в Україні не передбачають. На 14 та 15 квітня у прогнозах дощ та температура до +12° вдень. За даними синоптикині Наталки Діденко, на тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, а сонечка побільшає.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко відповів на популярне весняне запитання садівників. Зокрема розповів, до якого часу можна обробляти сад бордоською рідиною та що буде з листям, якщо на них потрапить розчин.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 14 квітня.".