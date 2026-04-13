Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 14 квітня.

«Вдень по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, стійкого потепління найближчими днями в Україні не передбачають. На 14 та 15 квітня у прогнозах дощ та температура до +12° вдень. За даними синоптикині Наталки Діденко, на тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, а сонечка побільшає.

