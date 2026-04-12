Заморозки, а вдень – потепління: прогноз погоди в Харкові та області 13 квітня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди в регіоні на понеділок, 13 квітня.

Погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вітер залишиться холодним – північним, 5-10 м/с. Вночі з 12 на 13 квітня в області ще можливі заморозки на ґрунті 0 – 3° морозу. У місті очікують 1 – 3° тепла.

Вдень у Харкові метеорологи прогнозують 11 – 13° тепла, в області – 9 – 14° тепла.

Стійкого потепління найближчими днями не передбачають. На 14 та 15 квітня у прогнозах дощ та температура до +12° вдень.

“На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає”, – дала надію синоптикиня Наталка Діденко.