Заморозки, а вдень – потепління: прогноз погоди в Харкові та області 13 квітня

Погода 20:00   12.04.2026
Оксана Горун
Заморозки, а вдень – потепління: прогноз погоди в Харкові та області 13 квітня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди в регіоні на понеділок, 13 квітня. 

Погода буде хмарною з проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вітер залишиться холодним – північним, 5-10 м/с. Вночі з 12 на 13 квітня в області ще можливі заморозки на ґрунті 0 – 3° морозу. У місті очікують 1 – 3° тепла.

Вдень у Харкові метеорологи прогнозують 11 – 13° тепла, в області – 9 – 14° тепла.

Стійкого потепління найближчими днями не передбачають. На 14 та 15 квітня у прогнозах дощ та температура до +12° вдень.

“На тижні заморозки відступлять, дні стануть теплішими, сонечка побільшає”, – дала надію синоптикиня Наталка Діденко.

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 20:00;

