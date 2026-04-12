Заморозки, а днем — потепление: прогноз погоды в Харькове и области 13 апреля

Погода 20:00   12.04.2026
Оксана Горун
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в регионе на понедельник, 13 апреля. 

Погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют. Ветер останется холодным — северным, 5-10 м/с. Ночью с 12 на 13 апреля в области еще возможны заморозки на почве 0 – 3° мороза. В городе ожидают 1 – 3° тепла.

Днем в Харькове метеорологи прогнозируют ​​11 – 13° тепла, в области — 9 – 14° тепла.

Стойкого потепления в ближайшие дни не предвидят. На 14 и 15 апреля в прогнозах дождь и температура до +12° днем.

«На неделе заморозки отступят, дни станут теплее, солнышка станет больше», — обнадежила синоптик Наталья Диденко.

Если вам интересна новость: «Заморозки, а днем — потепление: прогноз погоды в Харькове и области 13 апреля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в регионе на понедельник, 13 апреля".