Заморозки, а днем — потепление: прогноз погоды в Харькове и области 13 апреля
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в регионе на понедельник, 13 апреля.
Погода будет облачной с прояснениями, существенных осадков не прогнозируют. Ветер останется холодным — северным, 5-10 м/с. Ночью с 12 на 13 апреля в области еще возможны заморозки на почве 0 – 3° мороза. В городе ожидают 1 – 3° тепла.
Днем в Харькове метеорологи прогнозируют 11 – 13° тепла, в области — 9 – 14° тепла.
Стойкого потепления в ближайшие дни не предвидят. На 14 и 15 апреля в прогнозах дождь и температура до +12° днем.
«На неделе заморозки отступят, дни станут теплее, солнышка станет больше», — обнадежила синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Харьковский агроном ответил на популярный весенний вопрос садоводов (видео)
- Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 20:00;