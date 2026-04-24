Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
Утром 24 апреля в Харькове и области опять пошел снег.
Это уже не первый весенний снег в 2026 году. До этого в регионе такая погода была уже насколько раз.
Заснежило утром и в области.
Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 24 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью мокрый снег, днем — небольшой дождь с мокрым снегом. Шквалам ранее синоптики присвоили I уровень опасности (желтый), а заморозкам — IІ уровень (оранжевый).
«Пятница в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди 24 апреля пройдут только в восточных областях… Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками», — советует синоптик Наталка Диденко.
Читайте также: Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 09:05;