Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)

Утром 24 апреля в Харькове и области опять пошел снег.

Это уже не первый весенний снег в 2026 году. До этого в регионе такая погода была уже насколько раз.

Заснежило утром и в области.

Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что 24 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью мокрый снег, днем — небольшой дождь с мокрым снегом. Шквалам ранее синоптики присвоили I уровень опасности (желтый), а заморозкам — IІ уровень (оранжевый).

«Пятница в Украине будет ветреной, но осадков станет меньше. Дожди 24 апреля пройдут только в восточных областях… Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками», — советует синоптик Наталка Диденко.

