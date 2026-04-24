Заморозки и сильный ветер: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
Тепло никак не доберется в Харьков. Метеорологи прогнозируют выходные, не подходящие для длительных прогулок.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал актуальный прогноз погоды, которую ожидают в городе и области.
В Харькове 25 апреля не предвидят осадков. Ночью сохранятся заморозки — до – 2°. Днем будет 12 – 14° тепла.
В области так же ночные заморозки — до – 5°. Днем — 10 – 15° тепла. Прогнозируют достаточно сильный ветер — 7 – 12 м/с, порывы местами будут 15 – 20 м/с.
В предварительном прогнозе на воскресенье — дождь, но местами может потеплеть — до +18° днем.
Читайте также: Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
Отметим, что нынешняя прохладная весна — не совершенно уникальна для Харьковской области, хотя подобных затяжных периодов с заморозками не было давно. Данные многолетних наблюдений (с 1945 по 2025 год) регионального центра по гидрометеорологии свидетельствуют: 24 апреля бывало 3,7° мороза в воздухе (в 1954 году). А самым жарким этот день был всего год назад — в 2025-м зафиксировали +27,3°. Среднесуточная норма — 11,5° тепла.
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 20:10;