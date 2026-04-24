Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
Тепло ніяк не дістанеться до Харкова. Метеорологи прогнозують вихідні, які не дуже підходять для тривалих прогулянок.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував актуальний прогноз погоди, яку очікують у місті та області.
У Харкові 25 квітня не передбачають опадів. Уночі збережуться заморозки – до – 2°. Вдень буде 12 – 14° тепла.
В області також нічні заморозки – до – 5°. Удень – 10 – 15° тепла. Прогнозують досить сильний вітер – 7-12 м/с, пориви місцями будуть 15-20 м/с.
У попередньому прогнозі на неділю – дощ, але подекуди може потепліти – до +18° вдень.
Зазначимо, що нинішня прохолодна весна – не зовсім унікальна для Харківської області, хоча подібних затяжних періодів із заморозками не було давно. Дані багаторічних спостережень (з 1945 по 2025 рік) регіонального центру з гідрометеорології свідчать: 24 квітня бувало 3,7° морозу в повітрі (у 1954 році). А найспекотнішим цей день був лише рік тому – у 2025-му зафіксували +27,3°. Середньодобова норма – 11,5° тепла.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 20:10;