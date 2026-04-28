Live

Близько 3,5 тисячі абонентів залишаються без світла після шквалу на Харківщині

Події 11:08   28.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що фахівці досі ліквідують наслідки сильного вітру, який вирував на Харківщині в неділю, 26 квітня. 

За його словами, більшість руйнувань, що завдала буря, вже вдалося усунути. Однак, все ще є проблеми з електропостачанням. Так без світла залишаються близько 3,5 тисячі абонентів. 

Начальник ХОВА нагадав: через сильний вітер частково пропадало світло в Харкові – почалися проблеми з водопостачанням, зупинився громадський електротранспорт, не ходило метро. 

Також відключення електроенергії торкнулися Дергачівського, Зміївського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Балаклійського районів. Повністю без електропостачання були Чугуїв і Кочеток“, – додав Синєгубов. 

Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня.  Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові  приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер  наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Вранці у пресслужбі міськради поінформували, що у місті внаслідок негоди пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів. Крім цього, через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автомобілів.

Детальну статистику негоди опублікував у понеділок, 27 квітня, мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також: Погода не покращується: найближчої години на Харківщині буде небезпечно

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Близько 3,5 тисячі абонентів залишаються без світла після шквалу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 11:08;

