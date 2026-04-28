Близько 3,5 тисячі абонентів залишаються без світла після шквалу на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що фахівці досі ліквідують наслідки сильного вітру, який вирував на Харківщині в неділю, 26 квітня.
За його словами, більшість руйнувань, що завдала буря, вже вдалося усунути. Однак, все ще є проблеми з електропостачанням. Так без світла залишаються близько 3,5 тисячі абонентів.
Начальник ХОВА нагадав: через сильний вітер частково пропадало світло в Харкові – почалися проблеми з водопостачанням, зупинився громадський електротранспорт, не ходило метро.
“Також відключення електроенергії торкнулися Дергачівського, Зміївського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Балаклійського районів. Повністю без електропостачання були Чугуїв і Кочеток“, – додав Синєгубов.
Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Вранці у пресслужбі міськради поінформували, що у місті внаслідок негоди пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів. Крім цього, через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автомобілів.
Детальну статистику негоди опублікував у понеділок, 27 квітня, мер Харкова Ігор Терехов.
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: вітер, негода, руйнування, сінєгубов;
Якщо вам цікава новина: «Близько 3,5 тисячі абонентів залишаються без світла після шквалу на Харківщині»
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 11:08;