Харків після шквалу: як усувають наслідки, Терехов звернувся до містян

Події 12:13   27.04.2026
Мер Харкова Ігор Терехов констатує: у неділю, 26 квітня, шквальний вітер наробив лиха в усіх районах міста. Наслідки ще усувають.

За даними мера, диспетчери служби «1562» прийняли близько трьох тисяч викликів від містян.

Він опублікував детальну статистику наслідків негоди.

Фото: Ігор Терехов

«Ураган ще не відступив, пориви вітру залишаються небезпечними. Будьте обережні на вулицях, тримайтеся подалі від старих дерев та рекламних конструкцій!», – звернувся міський голова.

В СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що станом на 7:00 прибрали 76 повалених дерев та 15 великих гілок.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня.  Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові  приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер  наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Вранці у пресслужбі міськради поінформували, що у місті внаслідок негоди пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів. Крім цього, через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автомобілів.

Читайте також: Негода завадила РФ бити по Харківщині, але принесла блекаут та руйнування

Негода завадила РФ бити по Харківщині, але принесла блекаут та руйнування
Справу про братовбивство передали до суду: на балконі знайшли частину тіла
Сьогодні в Ізюмському районі буде гучно: заплановане розмінування
Увесь Харків був знеструмлений, зупинялося метро та інший електротранспорт
Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли передмістя, руйнуваня
Новини за темою:

25.04.2026
По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня
25.04.2026
«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹
25.04.2026
Вранці РФ вдарила по Харкову: серед двох постраждалих – дитина
25.04.2026
Новини Харкова — головне 25 квітня: удари вночі та вранці, 116 років “швидкій”
24.04.2026
Терехов пропонує створити дизайн Картки харків’янина: як взяти участь


