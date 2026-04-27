Харків після шквалу: як усувають наслідки, Терехов звернувся до містян

Мер Харкова Ігор Терехов констатує: у неділю, 26 квітня, шквальний вітер наробив лиха в усіх районах міста. Наслідки ще усувають.

За даними мера, диспетчери служби «1562» прийняли близько трьох тисяч викликів від містян.

Він опублікував детальну статистику наслідків негоди.

«Ураган ще не відступив, пориви вітру залишаються небезпечними. Будьте обережні на вулицях, тримайтеся подалі від старих дерев та рекламних конструкцій!», – звернувся міський голова.

В СКП «Харківзеленбуд» повідомили, що станом на 7:00 прибрали 76 повалених дерев та 15 великих гілок.

Нагадаємо, синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам надали II рівень небезпеки — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. Шквальний вітер наробив біди в місті — валив дерева та зривав дахи з будинків. Також Харків був знеструмлений — зупинялося метро та наземний електротранспорт. Внаслідок бурі у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка отримала травми — на неї через шквал упав шифер із даху будинку. Вранці у пресслужбі міськради поінформували, що у місті внаслідок негоди пошкоджені 196 покрівель, також є дані про 42 випадки обривів проводів. Крім цього, через сильний вітер впало 107 дерев і великих гілок, пошкоджені 17 автомобілів.