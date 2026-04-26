Шквальний вітер зриває дахи та валить дерева в Харкові (фото, відео)
Як і прогнозували синоптики, вдень 26 квітня в Харкові та області піднявся шквальний вітер. За повідомленнями, він уже наробив лиха. У телеграм-каналах мешканці різних районів Харкова та області пишуть, що у них зникло світло.
Доповнено о 16:42. У районі Немишлі, зі слів очевидців, через вітер дроти впали на очерет. Виникла пожежа.
А на вулиці Харківських Дивізій дерево впало на автомобіль.
Доповнено о 16:15. Бригади СКП «Харківзеленбуд» працюють у всіх районах міста, реагуючи на повідомлення про повалені дерева. Комунальники прибирають стовбури та гілки, які загрожують безпеці людей та перешкоджають руху транспорту. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків буревію, повідомляють у мерії Харкова.
16:10. Відео бурі, що насувається, публікують в телеграмі і зафіксувала МГ “Об’єктив”.
На вулиці Франтішека Крала, 41 вітром знесло дах.
На вулиці Архітектора Альошина дерево впало на кіоск із шаурмою.
Інформація доповнюватиметься.
Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град у Харкові та області у другій половині дня 26 квітня. Таким явищам присвоєно II рівень небезпечності — помаранчевий. У зв’язку з негодою у Харкові приспустили найбільший державний прапор України. У Харківобленерго попереджають, що сильні пориви вітру можуть призвести до обриву проводів. Якщо ви стали свідком обриву дроту, не наближайтесь до нього ближче ніж на вісім метрів і зателефонуйте та повідомте про пошкодження мереж за одним із номерів: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 16:42;