Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA Space Weather Prediction Center) повідомляли, що зафіксували найбільшу за останні 20 років сонячну радіаційну бурю S4. Тим часом у небі над Харківщиною знову зʼявилося полярне сяйво.
“Останнього разу рівень S4 спостерігався в жовтні 2003 року”, – зазначили в NOAA.
У ніч проти 21 січня умови для спостереження цього оптичного явища, спричиненого давно не баченою магнітною бурею, на Харківщині були дещо кращими, ніж напередодні.
Попри те, що K-індекс магнітної бурі був високим й одразу після заходу Сонця, а її потужність увесь вечір становила близько 250 гігаватів, червоні світлові стовпи і переливи з’явилися над горизонтом вже після опівночі. Також можна було побачити зелене сяйво.
Станом на ранок магнітна буря триває, її потужність – понад 100 гігаватів.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що яскраве оптичне явище, спричинене геомагнітною бурею, спостерігали жителі північної півкулі та, зокрема, України в ніч проти 20 січня. За даними порталу spaceweatherlive.com, перший сонячний спалах класу X у 2026 році, X1.95, стався ще 18 січня. Пік полярного сяйва в Україні припав на період з 23:30 19 січня до 00:00 20 січня. У цей час Землю накрила магнітна буря з K-індексом 8. Яскраву аврору з червоними та зеленими переливами бачили у багатьох регіонах України, зокрема на півдні. Жителям Харкова та передмістя пощастило трохи менше – через хмарність полярне сяйво спостерігалося скоріше як рожева димка, але на півдні області, як повідомлялося, можна було милуватися тими самими смугами.
Читайте також: Через перебої зі світлом у Харкові можуть бути проблеми з роботою метро
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: буря, северное сияние, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 12:07;