Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)

У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA Space Weather Prediction Center) повідомляли, що зафіксували найбільшу за останні 20 років сонячну радіаційну бурю S4. Тим часом у небі над Харківщиною знову зʼявилося полярне сяйво.

“Останнього разу рівень S4 спостерігався в жовтні 2003 року”, – зазначили в NOAA.

У ніч проти 21 січня умови для спостереження цього оптичного явища, спричиненого давно не баченою магнітною бурею, на Харківщині були дещо кращими, ніж напередодні.

Попри те, що K-індекс магнітної бурі був високим й одразу після заходу Сонця, а її потужність увесь вечір становила близько 250 гігаватів, червоні світлові стовпи і переливи з’явилися над горизонтом вже після опівночі. Також можна було побачити зелене сяйво.

Станом на ранок магнітна буря триває, її потужність – понад 100 гігаватів.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що яскраве оптичне явище, спричинене геомагнітною бурею, спостерігали жителі північної півкулі та, зокрема, України в ніч проти 20 січня. За даними порталу spaceweatherlive.com, перший сонячний спалах класу X у 2026 році, X1.95, стався ще 18 січня. Пік полярного сяйва в Україні припав на період з 23:30 19 січня до 00:00 20 січня. У цей час Землю накрила магнітна буря з K-індексом 8. Яскраву аврору з червоними та зеленими переливами бачили у багатьох регіонах України, зокрема на півдні. Жителям Харкова та передмістя пощастило трохи менше – через хмарність полярне сяйво спостерігалося скоріше як рожева димка, але на півдні області, як повідомлялося, можна було милуватися тими самими смугами.