Сміттєвий рекорд встановили комунальники Харкова: чим він викликаний

За тиждень із Харкова вивезли близько 32 тисяч кубічних метрів сміття – це найбільший показник з початку літа.

Як пояснили в КП «Комплекс із вивезення побутових відходів», збільшення обсягів пов’язане з негодою, яка 12 липня накрила Харків. Через шквальний вітер і зливу в місті було багато повалених дерев і зламаних гілок, передає пресслужба мерії.

У КВПВ підкреслили, що працюють у посиленому режимі, щоб максимально швидко впоратися з наслідками негоди і не допустити затримок зі стандартним вивезенням сміття.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківська область пережила серйозну бурю. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, коли сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Пізніше в мерії підрахували: у Харкові впало майже 1,2 тисячі дерев та стільки ж гілок. Увечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – всім жителям повернули світло.