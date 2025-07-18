Злива, грози, град і шквали: термінове штормове попередження для Харківщини

У найближчу годину в південній частині області прогнозують грози, град, значний дощ та шквали до 15 – 20 м/с.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними”, – попереджають синоптики.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 19 липня. По місту значний дощ, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.