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Злива, грози, град і шквали: термінове штормове попередження для Харківщини

Погода 18:05   18.07.2025
Олена Нагорна
Злива, грози, град і шквали: термінове штормове попередження для Харківщини

У найближчу годину в південній частині області прогнозують грози, град, значний дощ та шквали до 15 – 20 м/с.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними”, – попереджають синоптики.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 19 липня. По місту значний дощ, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 18:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У найближчу годину в південній частині області прогнозують грози, град, значний дощ та шквали до 15 – 20 м/с.".