Сьогодні 18 липня: яке свято та день в історії

18 липня 2013 року американське місто Детройт подало заяву про банкрутство. У 1995-му в Києві відбулися події, які увійшли в історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. У 1985-му вийшла гра “Тетрис”. У 1947-му Велика Британія дала незалежність Індії та Пакистану. У 1925-му вперше опублікували “Mein Kampf” Гітлера. У 1918-му народився Нельсон Мандела. У 1917-му в Києві відбувся збройний виступ полуботківців. У 1878-му швед Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого. У 64-му розпочалася “Велика пожежа” в Римі.

Свята та пам’ятні дати 18 липня

18 липня у світі – День ідеальної сім’ї та Міжнародний день Нельсона Мандели.

Також сьогодні: День народження “Тетриса”, Всесвітній день слухання.

18 липня в історії

18 липня 64 року розпочалася “Велика пожежа” в Римі. Докладніше.

18 липня 1878 року шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого. Детальніше.

18 липня 1917 року в Києві відбувся так званий виступ полуботківців. Воїни Другого українського козацького полку імені гетьмана Павла Полуботка зі зброєю в руках вимагали проголошення незалежності України. Детальніше.

18 липня 1918 року народився Нельсон Мандела – всесвітньо відомий борець проти апартеїду в ПАР, який провів за ґратами 28 років, а після ліквідації апартеїду став президентом ПАР. Докладніше.

18 липня 1925 року опублікували перший том програмної праці Адольфа Гітлера “Mein Kampf”. Докладніше.

18 липня 1947 року британський парламент ухвалив, а король Георг VI підписав Акт про незалежність Британської Індії. Докладніше.

18 липня 1985 року вважають Днем народження “Тетриса”, адже цього дня вийшла ігрова платформа “Brick Game”, яку в народі так просто і називали “Тетрис”. Консоль містила кілька варіантів цієї гри. Докладніше.

18 липня 1995 року в Києві відбувся похорон патріарха Київського та всієї Русі-України (УПЦ (КП) Володимира). Траурний захід призвів до побиття вірян силовиками та увійшов у історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. Докладніше.

18 липня 2013 року американське місто Детройт подало заяву про банкрутство. Така процедура передбачена 9-м розділом Кодексу США про банкрутство (розділ стосується виключно муніципалітетів та допомагає їм реструктуризувати борги). Детройт став найбільшим містом в історії США, яке подало подібну заяву. Обсяг державного боргу цього колись ключового промислового центру країни оцінили в суму від 18 до 20 мільярдів доларів. Зараз Детройт часто згадують як сумний приклад того, як велике та успішне місто збанкрутувало після зміни економічних та політичних реалій.

Заснований ще у 1701 році як факторія торгівлі хутром з індіанцями, у XX столітті Детройт став столицею автомобільної індустрії США. Тут працювали заводи “Ford”, “General Motors” та “Chrysler”. Але виробляли вони далеко не тільки цивільні машини. Найбільше зростання міста припало на часи Другої світової, а згодом – перші десятиліття Холодної війни. Адже машинобудівники насамперед працювали на “оборонку” (наприклад, Детройтський танковий завод корпорації “Chrysler” у певний період своєї історії був найбільшим у світі). У цей період місто стало одним із найбагатших у США. Як не дивно, початком зубожіння Детройт “зобов’язаний” тим самим причинам, які зробили його знаменитим “містом моторів”. У тому числі – засиллю автомобільних компаній і великому впливу профспілок. Тут активно стимулювали покупку персональних автомобілів населенням. Міський транспорт практично не розвивали. А маючи власні колеса, люди поступово переселялися до передмістя, де починала розвиватись інфраструктура та торгівля. У самому Детройті через це знижувалась вартість нерухомості.

Також змінювався етнічний склад міста.

“Озираючись назад, можна сказати, що масовий відтік і занепад міста почалися в 1960-х роках, коли будівельний бум штовхнув людей у передмістя, – пише старший викладач економіки в Університеті Бентлі Джон Томмасі. – Якщо я правильно пам’ятаю свою коледжну соціологію, це була перехідна зона; одна етнічна група (білі) виїжджала, а інша (афроамериканці) переїжджала. Масовий відтік з Детройта прискорився в 1967 році після расових заворушень”.

Впливали також економічні та політичні чинники. Зокрема, Об’єднана автомобільна профспілка (UAW), яка свого часу стала “фішкою” Детройта та вагомим аргументом для переселення сюди робітників з різних штатів, поступово домоглася для своїх членів таких пільг, які робили виробництво неконкурентоспроможним.

“Ліберальні пільги для працівників та продукт, якість якого знижувалася, ще більше сприяли падінню GM (General Motors – Ред.) та Детройта. Під час фінансової кризи 2008 року середньостатистичний працівник профспілки автомобільної промисловості отримував 74 долари на годину з пільгами (CNBC), 31 долар без них. Для порівняння, середньостатистичний працівник Toyota отримував 47 доларів на годину з пільгами. У Детройті на кожен долар зарплати виплачувалося 1,08 долара у вигляді пільг”, – пояснює Томмасі.

Отже, американські автовиробники або банкрутували, програючи іноземним інвесторам, або просто переносили виробництво з Детройту в менш “соціалістичні” міста. Поступово демографія міста змінилася так, що це радикально вплинуло на скорочення податкової бази – до бюджету Детройта почало надходити набагато менше грошей, ніж було необхідно муніципалітету. Рівень освіти падав, місто старіло та біднішало.

“Рівень охоплення середньою освітою становить 77% порівняно із середнім показником по країні в 88%. Рівень випуску чотирирічних коледжів становить 13% порівняно з понад 30% по всій країні. Приблизно 40% домогосподарств знаходяться за межею бідності (15-16% по всій країні). Детройт породжує бідність. Майже половина дітей народжується у матерів-одиначок, а рівень дитячої бідності сягає близько 60%. Не потрібно бути фінансовим директором, щоб усвідомити, що ці цифри є неприйнятними та є головним каталізатором скорочення податкової бази та відсутності доходів міста. З боргом у розмірі 18 мільярдів доларів (з яких 11 мільярдів доларів – це зобов’язання, пов’язані з пенсіями), Детройт є найбільшим американським муніципалітетом, який оголосив про банкрутство”, – підсумував економіст ситуацію в Детройті на момент банкрутства.

Оголосивши банкрутство, муніципалітет Детройта ще довго судився, доводячи право міста на допомогу, передбачену 9-м розділом Кодексу США. План врегулювання боргів міста Суд США з питань банкрутства ухвалив у листопаді 2014 року. А не залишити мешканців міста без пенсій допомогла “Велика угода”, яку запропонував головний суддя Східного округу Мічигану Джеральд Розен. Вона передбачала допомогу місту протягом наступних 20 років від фондів (зокрема, Фонду Форда), приватних донорів і штату. Тож у місто надійшли певні інвестиції, навіть розпочалося нове будівництво в центрі.

Місто досі приходить до тями після банкрутства, має серйозні фінансові проблеми та високий рівень безробіття. Однак у 2023 році мер міста Майк Дагган навіть заявив, що Детройт вже не потребує використання таких грошей, як федеральні фонди допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19 для покриття будь-яких дефіцитів.

“Це означає, що ми можемо взяти гроші з Американського плану порятунку та використати їх для будівництва доступного житла, для будівництва парків, для підвищення кваліфікації наших мешканців. А Волл-стріт щойно знову підвищила наш кредитний рейтинг”, – коментував Дагган у матеріалі National Public Radio, присвяченому 10-річчю з моменту банкрутства Детройта.

Церковне свято 18 липня

18 липня вшановують пам’ять мученика Еміліана Доростольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари жовті, то підуть дощі.

Якщо 18 липня день прохолодний, то й на сінокіс в серпні буде прохолодно.

Якщо в лісі сильно пахне грибами – погода буде нежаркою та вологою.

Що не можна робити 18 липня

Не можна влаштовувати галасливі вечірки та багатолюдні застілля.

Не можна пити спиртне в лазні.