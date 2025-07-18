Сегодня 18 июля: какой праздник и день в истории

18 июля 2013 года американский город Детройт подал заявление о банкротстве. В 1995-м в Киеве произошли события, вошедшие в историю как «черный» или «кровавый» вторник. В 1985-м вышла игра «Тетрис». В 1947-м Великобритания дала независимость Индии и Пакистану. В 1925-м впервые опубликовали «Mein Kampf» Гитлера. В 1918-м родился Нельсон Мандела. В 1917-м в Киеве состоялось вооруженное выступление полуботковцев. В 1878-м швед Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. В 64-м начался «Большой пожар» в Риме.

Праздники и памятные даты 18 июля

18 июля в мире – День идеальной семьи и Международный день Нельсона Манделы.

Также сегодня: День рождения Тетриса, Всемирный день слушания.

18 июля в истории

18 июля 64 года начался «Большой пожар» в Риме. Подробнее.

18 июля 1878 года шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

18 июля 1917 года в Киеве состоялось так называемое выступление полуботковцев. Воины Второго украинского казацкого полка имени гетмана Павла Полуботка с оружием в руках требовали провозглашения независимости Украины. Подробнее.

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела – всемирно известный борец против апартеида в ЮАР, который провел за решеткой 28 лет, а после ликвидации апартеида стал президентом ЮАР. Подробнее.

18 июля 1925 года опубликовали первый том программного труда Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Подробнее.

18 июля 1947 года британский парламент принял, а король Георг VI подписал Акт о независимости Британской Индии. Подробнее.

18 июля 1985 года считают Днем рождения «Тетриса», ведь в этот день вышла игровая платформа «Brick Game», которую в народе так просто и называли «Тетрис». Консоль исходно содержала несколько вариантов этой игры. Подробнее.

18 июля 1995 года в Киеве состоялись похороны патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ (КП) Владимира). Они привели к избиению верующих силовиками и вошли в историю как «черный» или «кровавый» вторник. Подробнее.

18 июля 2013 года американский город Детройт подал заявление о банкротстве. Такая процедура предусмотрена 9-м разделом Кодекса США о банкротстве (раздел касается исключительно муниципалитетов и помогает им реструктуризировать долги). Детройт стал крупнейшим городом в истории США, подавшим подобное заявление. Размер муниципального долга этого некогда ключевого промышленного центра страны оценили в сумму от 18 до 20 млрд долларов. Сейчас Детройт часто вспоминают как печальный пример того, как крупный и успешный город обанкротился после смены экономических и политических реалий.

Основанный еще в 1701 году как фактория торговли мехом с индейцами, в ХХ веке Детройт стал столицей автомобильной индустрии США. Здесь работали заводы «Ford», «General Motors» и «Chrysler». Но производили они далеко не только гражданские машины. Наибольший рост города пришелся на времена Второй мировой, а впоследствии – первые десятилетия Холодной войны. Ведь машиностроители в первую очередь работали на «оборонку» (например, Детройтский танковый завод корпорации «Chrysler» в определенный период своей истории был крупнейшим в мире). В этот период город стал одним из самых богатых в США. Как ни странно, началом обнищания Детройт «обязан» тем же причинам, которые сделали его знаменитым «городом моторов». В том числе — засилью автомобильных компаний и большому влиянию профсоюзов. Здесь активно стимулировали покупку персональных автомобилей населением. Городской транспорт практически не развивали. А имея собственные колеса, люди постепенно переселялись в пригород, где начинала развиваться инфраструктура и торговля. В самом Детройте из-за этого снижалась стоимость недвижимости.

Также изменялся этнический состав города.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что массовый отток и упадок города начались в 1960-х годах, когда строительный бум толкнул людей в пригород, — пишет старший преподаватель экономики в Университете Бентли Джон Томмаси. — Если я правильно помню свою колледжную социологию, это была переходная зона; одна этническая группа (белые) уезжала, а другая (афроамериканцы) переезжала. Массовый отток из Детройта ускорился в 1967 году после расовых беспорядков».

Влияли также экономические и политические факторы. В частности, Объединенный автомобильный профсоюз (UAW), который в свое время стал «фишкой» Детройта и весомым аргументом для переселения сюда рабочих из разных штатов, постепенно добился для своих членов таких льгот, которые делали производство неконкурентоспособным.

«Либеральные льготы для работников и снижающийся продукт еще больше способствовали падению GM (General Motors – Ред.) и Детройта. Во время финансового кризиса 2008 года среднестатистический работник профсоюза автомобильной промышленности получал 74 доллара в час со льготами (CNBC), 31 доллар без них. Для сравнения, среднестатистический работник Toyota получал 47 долларов в час со льготами. В Детройте на каждый доллар зарплаты выплачивалось 1,08 доллара в виде льгот», – объясняет Томмаси.

Так что американские автопроизводители либо банкротились, проигрывая иностранным инвесторам, либо просто переносили производство из Детройта в менее «социалистические» города. Постепенно демография города изменилась так, что это радикально повлияло на сокращение налоговой базы – в бюджет Детройта стало поступать гораздо меньше денег, чем было необходимо муниципалитету. Уровень образования падал, город старел и беднел.

«Уровень охвата средним образованием составляет 77% по сравнению со средним показателем по стране в 88%. Уровень выпуска четырехлетних колледжей составляет 13% по сравнению с более чем 30% по всей стране. Приблизительно 40% домохозяйств находятся за чертой бедности (15-16% по всей стране). Детройт рождает бедность. Почти половина детей рождается у матерей-одиночек, а уровень детской бедности составляет около 60%. Не нужно быть финансовым директором, чтобы осознать, что эти цифры неприемлемы и являются главным катализатором сокращения налоговой базы и отсутствия доходов города. С долгом в размере 18 миллиардов долларов (из которых 11 миллиардов долларов – это обязательства, связанные с пенсиями), Детройт является крупнейшим американским муниципалитетом, объявившим о банкротстве», — подытожил экономист ситуацию в Детройте на момент банкротства.

Объявив банкротство, муниципалитет Детройта еще долго судился, доказывая право города на помощь, предусмотренную 9-м разделом Кодекса США. План урегулирования долгов города Суд США по банкротству принял в ноябре 2014 года. А не оставить жителей города без пенсий помогло «Большое соглашение», которое предложил главный судья Восточного округа Мичигана Джеральд Розен. Оно предусматривало помощь городу в течение следующих 20 лет от фондов (в частности, Фонда Форда), частных доноров и штата. Так что в город поступили определенные инвестиции, даже началось новое строительство в центре.

Город до сих пор приходит в себя после банкротства, имеет серьезные финансовые проблемы и высокий уровень безработицы. Однако в 2023 году мэр города Майк Дагган даже заявил, что Детройт уже не нуждается в использовании таких денег, как федеральные фонды помощи в связи с пандемией COVID-19, для покрытия каких-либо дефицитов.

«Это значит, что мы можем взять деньги из Американского плана спасения и использовать их для строительства доступного жилья, строительства парков, для повышения квалификации наших жителей. А Уолл-Стрит только что вновь повысила наш кредитный рейтинг», — комментировал Дагган в материале National Public Radio, посвященном 10-летию с момента банкротства Детройта.

Церковный праздник 18 июля

18 июля чтят память мученика Емилиана Доростольского. Подробнее.

Народные приметы

Если тучи желтые, то пойдут дожди.

Если 18 июля день прохладный, то и на сенокосы в августе будет прохладно.

Если в лесу сильно пахнет грибами, погода будет нежаркой и влажной.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Нельзя пить спиртное в бане.