Сегодня 18 июля: какой праздник и день в истории

18 июля 1995 года в Киеве произошли события, которые вошли в историю как «черный» или «кровавый» вторник. В 1985-м вышла игра «Тетрис». В 1947-м Великобритания дала независимость Индии и Пакистану. В 1925-м впервые опубликована «Mein Kampf» Гитлера. В 1918-м родился Нельсон Мандела. В 1917-м в Киеве состоялось вооруженное выступление полуботковцев. В 1878-м швед Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. В 64 году начался «Большой пожар» в Риме.

Праздники и памятные даты 18 июля

18 июля в мире – Всемирный день слушания, Международный день Нельсона Манделы.

Также отмечают: День рождения «Тетриса», День идеальной семьи.

18 июля в истории

18 июля 64 года начался «Большой пожар» в Риме. Подробнее.

18 июля 1878 года шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

18 июля 1917 года в Киеве состоялось так называемое выступление полуботковцев. Воины Второго украинского казацкого полка имени гетмана Павла Полуботка с оружием в руках требовали провозглашения независимости Украины. Подробнее.

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела – всемирно известный борец против апартеида в ЮАР, который провел за решеткой 28 лет, а после ликвидации апартеида стал президентом ЮАР. Подробнее.

18 июля 1925 года опубликовали первый том программного труда Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Подробнее.

18 июля 1947 года британский парламент принял, а король Георг VI подписал Акт о независимости Британской Индии. Подробнее.

18 июля 1985 года считают Днем рождения «Тетриса», ведь в этот день вышла игровая платформа «Brick Game», которую в народе так просто и называли «Тетрис». Консоль исходно содержала несколько вариантов этой игры.

Сами разработчики «Тетриса» отсчитывают его историю с июня 1984 года, когда игру написали, однако тогда о ней было известно лишь ограниченному кругу вовлеченных в процесс.

«Отцом» «Тетриса» был советский программист Алексей Пажитнов – сотрудник вычислительного центра Академии наук СССР. Он писал одну из самых популярных игр 1980-1990-х на языке программирования Pascal для компьютера «Электроника-60». Вообще-то в Академии наук задачи Пажитнова были гораздо более серьезными, чем создание компьютерных игр. Однако свободное время он посвящал этому хобби — как потом объяснял, потому что «игры позволяют людям лучше узнать друг друга и раскрывать вещи, которые вы обычно не замечаете, например, их образ мышления».

Идею «Тетриса» его автор позаимствовал из своей любимой головоломки «Пентамино» авторства американского математика Соломона Голомба. В «Пентамино» из нескольких фигурок, составленных из квадратиков, нужно собрать одну большую. В начале Пажитнов разрабатывал компьютерный вариант «Пентамино». По задумке, фигурки нужно было собирать в стакане в реальном времени. Каждая из запчастей состояла из пяти элементов-квадратиков и могла вращаться на 90 градусов. Однако компьютер, на котором работал Пажитнов, «не тянул» такой графической нагрузки. Так что программист решил просто уменьшить количество элементов в каждой из фигурок до четырех, превратив их из пентамино в тетрамино. На создание таким образом будущего хита продаж у автора ушло всего несколько недель.

«Приблизительно три недели — как вы знаете, это очень простая программа. «Тетрис» тоже был не первой игрой, которую я создал… Я создал около 20 других игр, работая в Академии наук. Кажется, «Тетрис» был самым продаваемым», — рассказал Алексей Пажитнов в интервью ресурсу Shmuplations в 1993 году.

Название «Тетрис» он дал игре, соединив слово «тетрамино» с названием своей любимой игры — «теннис». Позже программист решил адаптировать игру к персональному компьютеру IBM и привлек к работе талантливого 16-летнего старшеклассника Вадима Герасимова. Именно он адаптировал «Тетрис» к IBM, добавив в игру цвет и табло подсчета очков. Игра приобретала популярность в мире, и самые популярные игровые гиганты обращались к Пажитнову для приобретения прав на нее. В 1988 году он создал компанию по разработке игрового программного обеспечения, которую в 1991-м переименовал в «Tetris».

18 июля 1995 года в Киеве состоялись похороны патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ (КП) Владимира). Они привели к избиению верующих силовиками и вошли в историю как «черный» или «кровавый» вторник. Подробнее.

Церковный праздник 18 июля

18 июля чтят память мученика Емилиана Доростольского. Святой Емилиан был рабом местного градоначальника и тайным христианином. Он проник в языческое капище, разбил молотком статуи идолов, опрокинул алтари и светильники и вышел, никем не замеченный. Когда язычники обнаружили, что святилище разгромлено, разъяренная толпа стала бить за это случайно проходившего мимо крестьянина. Тогда святой Емилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и признался, что он разрушил капище. Его схватили и повели к судье. Тот приказал избивать мученика, а затем осудил на сожжение. Брошенный в костер, мученик не погиб, но пламя обожгло многих стоявших вокруг язычников. Когда же костер угас, святой Емилиан лег на догорающие угли и с молитвой умер.

Народные приметы

Если тучи желтые, то пойдут дожди.

Если 18 июля день прохладный, то и на сенокосы в августе будет прохладно.

Если в лесу сильно пахнет грибами, погода будет нежаркой и влажной.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Нельзя пить спиртное в бане.