Сьогодні 18 липня: яке свято та день в історії

18 липня 1995 року в Києві відбулися події, які увійшли в історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. У 1985-му вийшла гра “Тетрис”. У 1947-му Велика Британія дала незалежність Індії та Пакистану. У 1925-му вперше опублікували “Mein Kampf” Гітлера. У 1918-му народився Нельсон Мандела. У 1917-му в Києві відбувся збройний виступ полуботківців. У 1878-му швед Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого. У 64-му розпочалася “Велика пожежа” в Римі.

Свята та пам’ятні дати 18 липня

18 липня у світі – Всесвітній день слухання, Міжнародний день Нельсона Мандели.

Також відзначають: День народження “Тетриса”, День ідеальної сім’ї.

18 липня в історії

18 липня 64 року розпочалася “Велика пожежа” в Римі. Детальніше.

18 липня 1878 року шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд вирушив північним шляхом з Атлантичного океану до Тихого. Детальніше.

18 липня 1917 року в Києві відбувся так званий виступ полуботківців. Воїни Другого українського козацького полку імені гетьмана Павла Полуботка зі зброєю в руках вимагали проголошення незалежності України. Детальніше.

18 липня 1918 року народився Нельсон Мандела – всесвітньо відомий борець проти апартеїду в ПАР, який провів за ґратами 28 років, а після ліквідації апартеїду став президентом ПАР. Детальніше.

18 липня 1925 року опублікували перший том програмної праці Адольфа Гітлера “Mein Kampf”. Детальніше.

18 липня 1947 року британський парламент ухвалив, а король Георг VI підписав Акт про незалежність Британської Індії. Детальніше.

18 липня 1985 року вважають Днем народження “Тетриса”, адже цього дня вийшла ігрова платформа “Brick Game”, яку в народі так просто і називали “Тетрис”. Консоль містила кілька варіантів цієї гри.

Самі розробники “Тетриса” відраховують його історію з червня 1984 року, коли гру написали, проте тоді про неї було відомо лише обмеженому колу залучених до процесу.

“Батьком” “Тетриса” був радянський програміст Олексій Пажитнов – співробітник обчислювального центру Академії наук СРСР. Він писав одну із найпопулярніших ігор 1980-1990-х мовою програмування Паскаль для комп’ютера “Електроніка-60”. Взагалі-то в Академії наук завдання Пажитнова були набагато серйознішими, ніж створення комп’ютерних ігор. Однак вільний час він присвячував цьому хобі – як потім пояснював, тому що “ігри дозволяють людям краще пізнати один одного і розкривати речі, які ви зазвичай не помічаєте, наприклад, їхній спосіб мислення”.

Ідею “Тетриса” його автор запозичив зі своєї улюбленої головоломки “Пентаміно” авторства американського математика Соломона Голомба. У “Пентаміно” з кількох фігурок, які складені з квадратиків, потрібно зібрати одну велику. На початку Пажитнов розробляв комп’ютерний варіант “Пентаміно”. За задумом, фігурки потрібно було збирати в склянці в реальному часі. Кожна із запчастин складалася з п’яти елементів-квадратиків та могла обертатися на 90 градусів. Проте комп’ютер, на якому працював Пажитнов, “не тягнув” такого графічного навантаження. Тож програміст вирішив просто зменшити кількість елементів у кожній із фігурок до чотирьох, перетворивши їх із пентаміно на тетраміно. На створення в такий спосіб майбутнього хіта продажів у автора пішло лише кілька тижнів.

“Приблизно три тижні — як ви знаєте, це дуже проста програма. “Тетрис” до того ж був не першою грою, яку я створив… Я створив близько 20 інших ігор, працюючи в Академії наук. Здається, “Тетрис” був найбільш продаваним”, — розповів Олексій Пажитнов в інтерв’ю ресурсу Shmuplations у 1993 році.

Назву “Тетрис” він дав грі, поєднавши слово “тетраміно” з назвою своєї улюбленої гри – “теніс”. Пізніше програміст вирішив адаптувати гру до персонального комп’ютера IBM та залучив до роботи талановитого 16-річного старшокласника Вадима Герасимова. Саме він адаптував “Тетрис” до IBM, додавши в гру колір і табло підрахунку очок. Гра набувала популярності у світі, і найпопулярніші ігрові гіганти зверталися до Пажитнова для придбання прав на неї. У 1988 році він створив компанію з розробки ігрового програмного забезпечення, яку в 1991-му перейменував в “Tetris”.

18 липня 1995 року в Києві відбувся похорон патріарха Київського та всієї Русі-України (УПЦ (КП) Володимира). Траурний захід призвів до побиття вірян силовиками та увійшов у історію як “чорний” або “кривавий” вівторок. Детальніше.

Церковне свято 18 липня

18 липня вшановують пам’ять мученика Еміліана Доростольського. Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника і таємним християнином. Він проник у язичницьке капище, розбив молотком статуї ідолів, перекинув вівтарі та світильники та вийшов, ніким не помічений. Коли язичники виявили, що капище розгромлено, розлючений натовп став бити за це селянина, який випадково проходив повз. Тоді святий Еміліан голосно крикнув, щоб не чіпали невинну людину, і зізнався, що це він зруйнував капище. Його схопили й повели до судді. Той наказав бити мученика, а потім засудив на спалення. Кинутий у багаття, він не загинув, але полум’я обпалило багатьох язичників, що стояли навколо. Коли ж багаття згасло, святий Еміліан ліг на вугілля, що догорало, і з молитвою помер.

Народні прикмети

Якщо хмари жовті, то підуть дощі.

Якщо 18 липня день прохолодний, то й на сінокіс в серпні буде прохолодно.

Якщо в лісі сильно пахне грибами – погода буде нежаркою та вологою.

Що не можна робити 18 липня

Не можна влаштовувати галасливі вечірки та багатолюдні застілля.

Не можна пити спиртне в лазні.