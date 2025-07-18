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Ливень, грозы, град и шквалы: срочное штормовое предупреждение для Харьковщины

Погода 18:05   18.07.2025
Елена Нагорная
Ливень, грозы, град и шквалы: срочное штормовое предупреждение для Харьковщины

В ближайший час в южной части области прогнозируют грозы, град, значительный дождь и шквалы до 15 — 20 м/с.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждают синоптики.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 19 июля. По городу значительный дождь, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами шквал, 15 – 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 18:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час в южной части области прогнозируют грозы, град, значительный дождь и шквалы до 15 — 20 м/с.".