Ливень, грозы, град и шквалы: срочное штормовое предупреждение для Харьковщины
В ближайший час в южной части области прогнозируют грозы, град, значительный дождь и шквалы до 15 — 20 м/с.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждают синоптики.
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 19 июля. По городу значительный дождь, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами шквал, 15 – 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час в южной части области прогнозируют грозы, град, значительный дождь и шквалы до 15 — 20 м/с.".