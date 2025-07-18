Обильный дождь, гроза и шквал: жителей Харьковщины предупредили об опасности
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 19 июля сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«По городу значительный дождь, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.
Синоптики призывают быть внимательными и осторожными.
Напомним, в прошлую субботу, 12 июля Харьковская область уже пережила серьезную бурю. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, когда случилась авария на Диканевских очистных сооружениях. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Позже в мэрии подсчитали: в Харькове упало почти 1,2 тысячи деревьев и столько же веток. Вечером 15 июля глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики завершили ликвидацию последствий урагана — всем жителям вернули свет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, дождь, опасная погода, синоптики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 19 июля сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".