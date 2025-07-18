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Значний дощ, гроза та шквал: жителів Харківщини попередили про небезпеку

Суспільство 14:13   18.07.2025
Вікторія Яковенко
Значний дощ, гроза та шквал: жителів Харківщини попередили про небезпеку

Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 19 липня повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«По місту значний дощ, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликають бути уважними та обережними.

Нагадаємо, минулої суботи, 12 липня  Харківська область вже пережила серйозну бурю. Мер Харкова Ігор Терехов  заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, коли сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Пізніше в мерії підрахували: у Харкові впало майже 1,2 тисячі дерев та стільки ж гілок. Увечері 15 липня голова ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що енергетики завершили ліквідацію наслідків буревію – всім жителям повернули світло.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 19 липня повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".