Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   07.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории

7 октября 1253 года короновали Даниила Галицкого. В 1879-м Австро-Венгерская и Германская империи заключили соглашение, на базе которого впоследствии образовался Тройственный союз. В 1913-м на заводе Форда впервые запустили конвейер. В 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код. В 1959-м появились первые в мире снимки обратной стороны Луны. В 1983-м в кинотеатрах вышел фильм «Никогда не говори никогда» – последний с Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда. В 2023-м террористы ХАМАС ворвались в Израиль.

Праздники и памятные даты 7 октября

7 октября в мире – Всемирный день действий за достойный труд.

Первая среда октября – Всемирный день финансового планирования, Международный день «В школу пешком или на велосипеде».

Также сегодня: Всемирный день хлопка, Международный день мирного общения, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, День лысых и свободных.

Видео создано с использованием ИИ

7 октября в истории

7 октября 1253 года короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого. Он стал первым королем Руси. Подробнее.

7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор стал первым шагом к созданию Тройственного союза. Подробнее.

7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере. Подробнее.

Конвейер Форда
Конвейер фабрики Форда. Фото: Literary Digest

7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код. Подробнее.

7 октября 1959 года советский космический аппарат «Луна-3» сделал первые в мире снимки обратной стороны Луны. Подробнее.

7 октября 1983 года в американских кинотеатрах вышел фильм «Никогда не говори никогда» с участием Шона Коннери, вернувшегося к роли Джеймса Бонда. В последний раз он играл агента 007 в 1971 году – в фильме «Бриллианты навсегда». И после этого заявлял, что больше никогда не станет Бондом. Именно к тому факту, что Коннери категорически отказывался, но все же вернулся к роли, отсылало название фильма «Никогда не говори никогда». Эта лента уже реально стала последней с Коннери-Бондом. При этом агента 007 во времена «межконнерья» успели сыграть два актера: Джордж Лэзенби – в фильме 1969 года «На секретной службе Ее Величества» и Роджер Мур, при участии которого на тот момент уже вышли шесть лент, а в 1985-м – еще одна.

«Никогда не говори никогда» не входит в официальную серию фильмов EON Productions и не является продолжением предыдущих серий с Коннери. Лента стоит особняком и считается неофициальным фильмом о Джеймсе Бонде.

7 октября 2023 года произошло вторжение террористов ХАМАС в Израиль. Подробнее.

Церковный праздник

7 октября в Украине чтят память мучеников Сергия и Вакха. Подробнее.

Народные приметы

Если 7 октября гремит гром, то зимой будет мало снега.

Птицы низко летают – к ранней и холодной зиме.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя жаловаться на жизнь.

Нельзя переносить запланированные дела.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.

Автор: Оксана Горун

Популярно

«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
«Конец света» в Харькове и угроза массированного удара – итоги 6 октября
06.10.2026, 23:08
Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября
Подарок диктатору: РФ готовится к удару по Украине в ночь на 7 октября
06.10.2026, 21:00
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
Свет будут отключать на Харьковщине 6 октября: облэнерго ввело графики
06.10.2026, 14:41
Автоинструктора задержали в Харькове – подозревают в получении взятки
Автоинструктора задержали в Харькове – подозревают в получении взятки
06.10.2026, 17:35
Как в Харькове смогут выбрать секретаря горсовета и выявить беглых депутатов
Как в Харькове смогут выбрать секретаря горсовета и выявить беглых депутатов
06.10.2026, 18:32
Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории
07.10.2026, 06:00

Новости по теме:

06.10.2026
Сегодня 6 октября 2026: какой праздник и день в истории
05.10.2026
Сегодня 5 октября 2026: какой праздник и день в истории
04.10.2026
Сегодня 4 октября 2026: какой праздник и день в истории
03.10.2026
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
02.10.2026
Сегодня 2 октября 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 7 октября 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 октября 1253 года короновали Даниила Галицкого. В 1879-м Австро-Венгерская и Германская империи заключили соглашение, на базе которого впоследствии образовался Тройственный союз".