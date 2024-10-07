Сегодня 7 октября: какой день в истории

7 октября год назад террористы ХАМАС вторглись в Израиль. В 1959 году появились первые в мире снимки обратной стороны Луны. В 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код. В 1913-м году на заводе Форда впервые запустили конвейер. В 1879-м Австро-Венгерская и Германская империи заключили соглашение, на базе которого со временем образовался Тройственный союз. В 1253-м короновали князя Даниила Галицкого.

Праздники и памятные даты 7 октября

7 октября в мире – Всемирный День архитектора и архитектуры (отмечают в первый понедельник октября), Всемирный день действий за достойный труд, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии.

Также отмечают: Международный день врача (первый понедельник октября), Всемирный день хлопка.

7 октября в истории

7 октября 1253 года в Дрохичине (сейчас — город в Польше) короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого. Подробнее.

7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор предусматривал совместные действия обеих стран в случае нападения России на одну из них. Он стал первым шагом к созданию Тройственного союза. Подробнее.

7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере. Подробнее.

7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код. Подробнее.

7 октября 1959 года советский космический аппарат «Луна-3» сделал первые в мире снимки обратной стороны Луны.

«Снимки были с помехами и нечеткими, но поскольку Луна всегда показывает одно и то же «лицо» Земле, они предлагали виды части Луны, которую никогда раньше не видели, — отмечают в NASA. — Обратная сторона Луны удивительно отличается. Наиболее впечатляющим отличием, очевидным на снимках «Луны-3″, является отсутствие больших темных морей охлажденной лавы, покрывающих значительную часть ближней стороны, обращенной к Земле. Дальняя сторона густо усеяна ударными кратерами разного размера и возраста».

Аппарат «Луна-3», который смог сфотографировать обратную сторону Луны, запустили с космодрома «Байконур» 4 октября. 6 октября он прошел в 6200 км от поверхности Луны. А уже 7 октября сделал первый снимок обратной стороны Луны с расстояния в 65 200 км от поверхности. «Фотосессия» Луны продолжалась в течение 40 минут. За это время аппарат сделал 29 снимков. А затем автоматически проявил пленку, закрепил и высушил, отсканировал и передал изображение на Землю с помощью аналогового радиосигнала. Всего Земли достигли 17 фото.

Первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны воочию, стал экипаж американского космического корабля «Аполлон-8». Это произошло в декабре 1968 года. При этом все шесть последующих пилотируемых высадок на Луну состоялись на обращенной к Земле стороне.

«Фраза «темная сторона Луны» может вызвать приятные воспоминания об основополагающем рок-альбоме «Pink Floyd»,

но в астрономическом контексте ее часто используют (ложно) для обозначения обратной стороны Луны. Как и термин «суперлуна», эта фраза может вызвать небольшое недовольство среди некоторых астрономов, – предупреждает «BBC Sky at Night Magazine». — Эта фраза якобы неправильна, поскольку обратная сторона Луны проходит через тот же цикл освещения, что и фазы Луны, которые видны на полушарии, обращенном к Земле. Технически обратная сторона является «темной стороной» только на момент полнолуния. Единственными местами на поверхности Луны, постоянно купающимися в тени, являются несколько глубоких кратеров на северном и южном полюсах».

7 октября 2023 года произошло вторжение террористов ХАМАС в Израиль. Вооруженные группировки прорвали пограничную стену, разделяющую Израиль и Сектор Газа. Она напали не только на военные объекты, но и на мирные населенные пункты, убивая людей и захватывая заложников. Атаки произошли во время еврейских праздников Симхат Тора («радость Торы») и Шмини Ацерет в Шабат. Также это случилось на следующий день после 50-летней годовщины начала Войны Судного дня. Около 6:30 утра по израильскому летнему времени ХАМАС объявил о начале так называемой «операции» «Наводнение в Аль-Аксе», заявив, что за 20 минут из сектора Газа по Израилю выпустили более 5000 ракет. Израильтяне подтвердили зафиксированные пуски не менее 3000 снарядов. Из-за этого обстрела погибло не менее пяти человек. Однако самое трагичное началось следом. Около 3000 боевиков ХАМАС проникли в Израиль с территории сектора Газа на грузовиках, мотоциклах, бульдозерах, катерах и парапланах. Террористы прорывались на земле (прорвав стену), по морю (произведя десант) и с воздуха. Они устроили резню в соседних кибуцах, поджигали дома и захватывали заложников.

⚠️Trigger Warning ⚠️ RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community. The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Только на музыкальном фестивале недалеко от кибуца Реим (в 5 километрах от границы с сектором Газа) ХАМАСовцы убили 347 молодых людей (граждан Израиля и других стран) и 17 полицейских, еще около 40 человек похитили. По меньшей мере 130 человек убили террористы в кибуце Беэри, еще 79 — в Кфар-Азе. В целом в этот день боевики ХАМАС убили 1195 израильтян и иностранных граждан, еще 251 человека взяли в заложники. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста. ХАМАС заявил, что этот акт террора стал ответом на «продолжающуюся оккупацию Израилем территории Палестины, блокаду Газы, расширение поселений, пренебрежение Израилем международным правом, а также предполагаемые угрозы мечети Аль-Акса и общее бедственное положение палестинцев».

В ответ на действия боевиков премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что Израиль находится в состоянии войны и заявил: «Враг заплатит цену, которой он никогда раньше не знал». Следом Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». Израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа. 27 октября началась и наземная операция. Война продолжается уже год. В нее все более активно втягиваются другие противники Израиля, в частности — ливанская «Хезболла». В сентябре 2024 года Израиль активно «зачищал» руководство «Хезболлы», в частности ликвидировал лидера организации Хасана Насраллу, который руководил группировкой в течение 32 лет. 30 сентября Израиль начал ограниченную наземную операцию против целей «Хезболлы» на приграничной территории на юге Ливана.

Церковный праздник

7 октября в Украине чтят память мучеников Сергия и Вакха. Их император Максимиан назначил на высокие должности в армии, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не уважают языческих богов. Император приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтят Бога единого и только ему поклоняются. Тогда Максимиан приказал снять с Сергия и Вакха знаки их военного сана, одеть в женскую одежду и водить по городу с железными обручами на шее, на осмеяние народа. Затем снова призвал Сергия и Вакха к себе и уговаривал по-дружески — вернуться к римским богам. Но они были непоколебимы. Тогда император отправил их к ненавистнику христиан — правителю Сирии Антиоху. Он приказал избивать Вакха бичами, и тот скончался. Сергия же обули в железные сапоги с набитыми гвоздями и отвели на суд в другой город, где отрубили голову мечом.

Народные приметы

Если 7 октября гремит гром, то зимой будет мало снега.

Птицы низко летают – к ранней и холодной зиме.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя жаловаться на жизнь.

Нельзя переносить запланированные дела.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.