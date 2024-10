Сегодня 7 октября: какой день в истории

7 октября год назад террористы ХАМАС вторглись в Израиль. В 1959 году появились первые в мире снимки обратной стороны Луны. В 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код. В 1913-м году на заводе Форда впервые запустили конвейер. В 1879-м Австро-Венгерская и Германская империи заключили соглашение, на базе которого со временем образовался Тройственный союз. В 1253-м короновали князя Даниила Галицкого.

7 октября в мире – Всемирный День архитектора и архитектуры (отмечают в первый понедельник октября), Всемирный день действий за достойный труд, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии.

Также отмечают: Международный день врача (первый понедельник октября), Всемирный день хлопка.

7 октября 1253 года в Дрохичине (сейчас — город в Польше) короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого. Подробнее.

7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор предусматривал совместные действия обеих стран в случае нападения России на одну из них. Он стал первым шагом к созданию Тройственного союза. Подробнее.

7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере. Подробнее.

7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код. Подробнее.

7 октября 1959 года советский космический аппарат «Луна-3» сделал первые в мире снимки обратной стороны Луны.

«Снимки были с помехами и нечеткими, но поскольку Луна всегда показывает одно и то же «лицо» Земле, они предлагали виды части Луны, которую никогда раньше не видели, — отмечают в NASA. — Обратная сторона Луны удивительно отличается. Наиболее впечатляющим отличием, очевидным на снимках «Луны-3″, является отсутствие больших темных морей охлажденной лавы, покрывающих значительную часть ближней стороны, обращенной к Земле. Дальняя сторона густо усеяна ударными кратерами разного размера и возраста».

Аппарат «Луна-3», который смог сфотографировать обратную сторону Луны, запустили с космодрома «Байконур» 4 октября. 6 октября он прошел в 6200 км от поверхности Луны. А уже 7 октября сделал первый снимок обратной стороны Луны с расстояния в 65 200 км от поверхности. «Фотосессия» Луны продолжалась в течение 40 минут. За это время аппарат сделал 29 снимков. А затем автоматически проявил пленку, закрепил и высушил, отсканировал и передал изображение на Землю с помощью аналогового радиосигнала. Всего Земли достигли 17 фото.

Первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны воочию, стал экипаж американского космического корабля «Аполлон-8». Это произошло в декабре 1968 года. При этом все шесть последующих пилотируемых высадок на Луну состоялись на обращенной к Земле стороне.

«Фраза «темная сторона Луны» может вызвать приятные воспоминания об основополагающем рок-альбоме «Pink Floyd»,

но в астрономическом контексте ее часто используют (ложно) для обозначения обратной стороны Луны. Как и термин «суперлуна», эта фраза может вызвать небольшое недовольство среди некоторых астрономов, – предупреждает «BBC Sky at Night Magazine». — Эта фраза якобы неправильна, поскольку обратная сторона Луны проходит через тот же цикл освещения, что и фазы Луны, которые видны на полушарии, обращенном к Земле. Технически обратная сторона является «темной стороной» только на момент полнолуния. Единственными местами на поверхности Луны, постоянно купающимися в тени, являются несколько глубоких кратеров на северном и южном полюсах».

7 октября 2023 года произошло вторжение террористов ХАМАС в Израиль. Вооруженные группировки прорвали пограничную стену, разделяющую Израиль и Сектор Газа. Она напали не только на военные объекты, но и на мирные населенные пункты, убивая людей и захватывая заложников. Атаки произошли во время еврейских праздников Симхат Тора («радость Торы») и Шмини Ацерет в Шабат. Также это случилось на следующий день после 50-летней годовщины начала Войны Судного дня. Около 6:30 утра по израильскому летнему времени ХАМАС объявил о начале так называемой «операции» «Наводнение в Аль-Аксе», заявив, что за 20 минут из сектора Газа по Израилю выпустили более 5000 ракет. Израильтяне подтвердили зафиксированные пуски не менее 3000 снарядов. Из-за этого обстрела погибло не менее пяти человек. Однако самое трагичное началось следом. Около 3000 боевиков ХАМАС проникли в Израиль с территории сектора Газа на грузовиках, мотоциклах, бульдозерах, катерах и парапланах. Террористы прорывались на земле (прорвав стену), по морю (произведя десант) и с воздуха. Они устроили резню в соседних кибуцах, поджигали дома и захватывали заложников.

