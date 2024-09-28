«Хезболла» признала, что их лидера Насраллу ликвидировали в Ливане – Guardian
«Хезболла» опубликовала заявление, подтверждающее смерть своего генерального секретаря Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в пятницу, что положило конец его 32-летнему пребыванию на посту лидера группировки, сообщает The Guardian.
В заявлении террористов говорится:
«Его преосвященство, мастер сопротивления, праведный слуга отошел к своему господину, который благоволит к нему как к великому мученику. Руководство «Хезболлы» обязуется… продолжать свой джихад, противостоя врагу [Израилю], поддерживая Газу и Палестину, а также защищая Ливан и его стойкий и благородный народ».
В заявлении не упоминается, кто станет преемником Насраллы и как группировка отреагирует на убийство своего давнего лидера.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: Израиль, Ливан, ликвидация, Хасан Насралла, Хезболла;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Хезболла» опубликовала заявление, подтверждающее смерть своего генерального секретаря Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в пятницу, что положило конец его 32-летнему пребыванию на посту лидера группировки, сообщает The Guardian.".