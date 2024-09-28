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«Хезболла» признала, что их лидера Насраллу ликвидировали в Ливане – Guardian

Мир 15:37   28.09.2024
Оксана Якушко
«Хезболла» признала, что их лидера Насраллу ликвидировали в Ливане – Guardian Ливанские пионеры несут фотографию лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы во время похорон члена «Хезболлы» Али Мохамеда Чалби после того, как портативные радиостанции и пейджеры, используемые «Хезболлой», взорвались по всему Ливану, в Кфар-Мелки, Ливан, 19 сентября 2024 г. REUTERS/Aziz Taher

«Хезболла» опубликовала заявление, подтверждающее смерть своего генерального секретаря Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в пятницу, что положило конец его 32-летнему пребыванию на посту лидера группировки, сообщает The Guardian.

В заявлении террористов говорится:

«Его преосвященство, мастер сопротивления, праведный слуга отошел к своему господину, который благоволит к нему как к великому мученику. Руководство «Хезболлы» обязуется… продолжать свой джихад, противостоя врагу [Израилю], поддерживая Газу и Палестину, а также защищая Ливан и его стойкий и благородный народ».

В заявлении не упоминается, кто станет преемником Насраллы и как группировка отреагирует на убийство своего давнего лидера.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Хезболла» опубликовала заявление, подтверждающее смерть своего генерального секретаря Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в пятницу, что положило конец его 32-летнему пребыванию на посту лидера группировки, сообщает The Guardian.".