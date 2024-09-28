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«Хезболла» визнала, що їхнього лідера Насраллу ліквідували в Лівані – Guardian

Події 15:37   28.09.2024
Оксана Якушко
«Хезболла» визнала, що їхнього лідера Насраллу ліквідували в Лівані – Guardian

«Хезболла» опублікувала заяву, яка підтверджує смерть свого генерального секретаря Хасана Насралли, який убитий в результаті ізраїльського авіаудару по південному передмістю Бейрута в п’ятницю, що поклало край його 32-річному перебуванню на посаді лідера угруповання, повідомляє The Guardian.

У заяві терористів йдеться:

«Його преосвященство, майстер опору, праведний слуга відійшов до свого пана, який благоволить до нього як до великого мученика. Керівництво «Хезболли» зобов’язується… продовжувати свій джихад, протистоїть ворогові [Ізраїлю], підтримуючи Газу та Палестину, а також захищаючи Ліван та його стійкий та шляхетний народ».

У заяві не згадується, хто стане наступником Насралли та як угруповання відреагує на вбивство свого давнього лідера.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Хезболла» опублікувала заяву, яка підтверджує смерть свого генерального секретаря Хасана Насралли, який убитий в результаті ізраїльського авіаудару по південному передмістю Бейрута в п’ятницю, що поклало край його 32-річному перебуванню на посаді лідера угруповання, повідомляє The Guardian.".