«Хезболла» визнала, що їхнього лідера Насраллу ліквідували в Лівані – Guardian
«Хезболла» опублікувала заяву, яка підтверджує смерть свого генерального секретаря Хасана Насралли, який убитий в результаті ізраїльського авіаудару по південному передмістю Бейрута в п’ятницю, що поклало край його 32-річному перебуванню на посаді лідера угруповання, повідомляє The Guardian.
У заяві терористів йдеться:
«Його преосвященство, майстер опору, праведний слуга відійшов до свого пана, який благоволить до нього як до великого мученика. Керівництво «Хезболли» зобов’язується… продовжувати свій джихад, протистоїть ворогові [Ізраїлю], підтримуючи Газу та Палестину, а також захищаючи Ліван та його стійкий та шляхетний народ».
У заяві не згадується, хто стане наступником Насралли та як угруповання відреагує на вбивство свого давнього лідера.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Израиль, Ливан, ликвидация, Хасан Насралла, Хезболла;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Хезболла» опублікувала заяву, яка підтверджує смерть свого генерального секретаря Хасана Насралли, який убитий в результаті ізраїльського авіаудару по південному передмістю Бейрута в п’ятницю, що поклало край його 32-річному перебуванню на посаді лідера угруповання, повідомляє The Guardian.".