«Хезболла» визнала, що їхнього лідера Насраллу ліквідували в Лівані – Guardian

«Хезболла» опублікувала заяву, яка підтверджує смерть свого генерального секретаря Хасана Насралли, який убитий в результаті ізраїльського авіаудару по південному передмістю Бейрута в п’ятницю, що поклало край його 32-річному перебуванню на посаді лідера угруповання, повідомляє The Guardian.

У заяві терористів йдеться:

«Його преосвященство, майстер опору, праведний слуга відійшов до свого пана, який благоволить до нього як до великого мученика. Керівництво «Хезболли» зобов’язується… продовжувати свій джихад, протистоїть ворогові [Ізраїлю], підтримуючи Газу та Палестину, а також захищаючи Ліван та його стійкий та шляхетний народ».

У заяві не згадується, хто стане наступником Насралли та як угруповання відреагує на вбивство свого давнього лідера.