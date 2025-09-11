Дід розстрілян у Харкові: колекцію сім’ї худрука театру ляльок вернули додому
До Харкова привезли колекцію раритетних ляльок, що їх збирала онука розстріляного художнього керівника театру ляльок Івана Шаховцова.
Цю історію розповіла харківська журналістка Ганна Гін.
На початку серпня їй з Ізраїлю написав чоловік на ім’я Michael. Він іммігрував з України 35 років тому, але й досі переживає за рідну країну.
«Ще він дуже тепло писав про свою дружину Ксюшу “моє єдине кохання”, яке померло у 2013 році. Оксана все життя колекціонувала порцелянових ляльок, і ось Михайло пише мені, що всі ці роки зберігав її колекцію в комірчині, не в змозі розлучитися з тим, що так дорого було дружині. Але тепер він наважився передати цю колекцію українським дітям “впевнений, Ксюша хотіла б цього”. І питає, чи не могла б я якось це організувати», — розповідає Ганна Гін.
Насамперед журналістка взялася перебирати притулки та багатодітні сім’ї. Але, побачивши фотографії рідкісних порцелянових ляльок, вона розуміє, що місце їм у музеї, а не дитячій.
“Це, швидше, щось про мистецтво, ніж про ігрову кімнату”, – зазначає Ганна.
І тут її осяює ідея: а що, якби унікальні ляльки передати до Харківського театру ляльок?
«Михайлу ідея сподобалася, він погодився і став пакувати “Ксюшині скарби”. І ось посилка вчора нарешті доїхала до Харкова. Величезний ящик ледве впхнула в машину. З такою любов’ю все запаковано, що я не почала розбирати, так і повезла до театру», — розповідає Ганна Гін.
В одному з листів Michael повідомив, що дідусь його покійної дружини Оксани Іван Шаховцов «здається керував якимсь театром у Харкові» ще до Другої світової війни. І був розстріляний 1938-го, як ворог народу.
«Приводжу коробку до театру, розпаковуємо її разом зі співробітниками, стоїмо буквально на колінах, озброєні ножами та ножицями, всі посипані пінопластом. Я розповідаю історію Миші та Ксюші, згадую про розстріляного дідуся… І раптом одна зі співробітниць вигукує: “Ляльки повернулися додому”! Виявилося. Шаховцов Іван Миколайович, дідусь Ксюші, яка все життя збирала цю колекцію, що випадково потрапила до України, до Харкова, у це саме фоє – був першим художнім керівником Харківського театру ляльок! А ви кажете, чудес не буває», – зазначає журналістка.
Оскільки Харків постійно під обстрілами, весь цінний реквізит ляльковий театр поки що зберігає в підвалі. Туди ж вирушать і нові ляльки.
«Але колись фоє театру обов’язково прикрасить приголомшлива колекція Оксани, онуки першого керівника цього театру», – впевнена Ганна Гін.
