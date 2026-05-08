Трамваї не ходитимуть 9 та 10 травня у деяких районах Харкова

У вихідні, 9 та 10 травня, трамваї №1 та 12 не курсуватимуть, а тролейбус №2 змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з проведенням робіт АТ «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва і шляхового господарства.

У цей час замість трамваїв тимчасово курсуватимуть автобуси з аналогічними номерами.

Також із 8:00 9 травня до 17:00 10 травня тимчасово змінять рух тролейбуси:

№2 – курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;

№18 – курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху.