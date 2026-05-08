Трамваї не ходитимуть 9 та 10 травня у деяких районах Харкова
Фото: Василь Голосний
У вихідні, 9 та 10 травня, трамваї №1 та 12 не курсуватимуть, а тролейбус №2 змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з проведенням робіт АТ «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва і шляхового господарства.
У цей час замість трамваїв тимчасово курсуватимуть автобуси з аналогічними номерами.
Також із 8:00 9 травня до 17:00 10 травня тимчасово змінять рух тролейбуси:
№2 – курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;
№18 – курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху.
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамваї, троллебусы;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 21:35;