У Харкові сьогодні тимчасово не їдуть трамваї – деталі

Транспорт 10:58   16.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 16 квітня, тимчасово призупинили рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова. Йдеться про ділянку від Аерокосмічного проспекту до вулиці Мухачова. 

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережіі”, – передають у пресслужбі мерії.

Таким чином:

  • трамваї №5 та 8 тимчасово курсують до вул. Мухачова

  • на цей час організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської (розворотне коло) до ст. м. «Захисників України».

Також може бути збільшені інтервали руху тролейбуса №3.

Читайте також: Мерія показала, що зараз відбувається на місцях "прильотів" у Харкові

