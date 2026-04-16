У Харкові сьогодні тимчасово не їдуть трамваї – деталі

Сьогодні, 16 квітня, тимчасово призупинили рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова. Йдеться про ділянку від Аерокосмічного проспекту до вулиці Мухачова.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережіі”, – передають у пресслужбі мерії.

Таким чином:

трамваї №5 та 8 тимчасово курсують до вул. Мухачова

на цей час організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської (розворотне коло) до ст. м. «Захисників України».

Також може бути збільшені інтервали руху тролейбуса №3.