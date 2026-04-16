У Харкові сьогодні тимчасово не їдуть трамваї – деталі
Сьогодні, 16 квітня, тимчасово призупинили рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова. Йдеться про ділянку від Аерокосмічного проспекту до вулиці Мухачова.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережіі”, – передають у пресслужбі мерії.
Таким чином:
- трамваї №5 та 8 тимчасово курсують до вул. Мухачова
на цей час організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської (розворотне коло) до ст. м. «Захисників України».
Також може бути збільшені інтервали руху тролейбуса №3.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 10:58;