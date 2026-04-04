Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрут у Харкові 4 квітня

Суспільство 12:10   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Трамваї та тролейбуси, крім тролейбусів з великим запасом автономного ходу, не курсуватимуть на майдані Павлівському, майдані Сергіївському та розворотному колі «вул. Університетська» з 12:00 та орієнтовно до 14:00 сьогодні, 4 квітня.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Кажуть: це пов’язано з аварійним відключенням електроенергії.

У цей час трамваї об’їжджатимуть знеструмлені ділянки так:

– №3: через вул. Москалівську – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях;

– №6 і 30: через майдан Захисників України – вул. Молочну – вул. Гольдбергівську – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях;

– №5: курсуватиме за шляхом руху трамвая №8.

Тролейбуси курсуватимуть так:

– №3: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»;

– №6: від розворотного кола «Залізнична станція «Основа» до розворотного кола «Парк «Зустріч»;

– №11: від розворотного кола «Пр. Дзюби» до майдану Благовіщенського.

Читайте також: Сьогодні, 4 квітня, у Харкові відключать світло: адреси повідомили в обленерго

  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 12:10;

