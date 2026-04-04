Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрут у Харкові 4 квітня
Трамваї та тролейбуси, крім тролейбусів з великим запасом автономного ходу, не курсуватимуть на майдані Павлівському, майдані Сергіївському та розворотному колі «вул. Університетська» з 12:00 та орієнтовно до 14:00 сьогодні, 4 квітня.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Кажуть: це пов’язано з аварійним відключенням електроенергії.
У цей час трамваї об’їжджатимуть знеструмлені ділянки так:
– №3: через вул. Москалівську – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях;
– №6 і 30: через майдан Захисників України – вул. Молочну – вул. Гольдбергівську – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях;
– №5: курсуватиме за шляхом руху трамвая №8.
Тролейбуси курсуватимуть так:
– №3: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Вул. Дванадцятого Квітня»;
– №6: від розворотного кола «Залізнична станція «Основа» до розворотного кола «Парк «Зустріч»;
– №11: від розворотного кола «Пр. Дзюби» до майдану Благовіщенського.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 12:10;