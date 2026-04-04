Сьогодні, 4 квітня, у Харкові відключать світло: адреси повідомили в обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
У суботу з 12:00 до 14:00 у Харкові буде знеструмлена низка споживачів.
Причина – необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт в електромережах, пояснили в АТ «Харківобленерго».
Без світла залишаться абоненти наступних вулиць:
- площа Конституції,
- пр. Героїв Харкова (початок до Кінного ринку та вулиці, що прилягають),
- вул. Кооперативна,
- пр. Аерокосмічний (початок і до вул. Чугуївської, до пров. Золотого та прилеглі вулиці),
- вул. Одеська,
- вул. Болградська.
Нагадаємо, трамваї №1 та 12 не курсуватимуть у вихідні, 4 та 5 квітня, повідомляла Харківська міськрада. Це пов’язано з роботами енергетиків у тих районах.
• Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 11:28;