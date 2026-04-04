Сьогодні, 4 квітня, у Харкові відключать світло: адреси повідомили в обленерго

У суботу з 12:00 до 14:00 у Харкові буде знеструмлена низка споживачів.

Причина – необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт в електромережах, пояснили в АТ «Харківобленерго».

Без світла залишаться абоненти наступних вулиць:

площа Конституції,

пр. Героїв Харкова (початок до Кінного ринку та вулиці, що прилягають),

вул. Кооперативна,

пр. Аерокосмічний (початок і до вул. Чугуївської, до пров. Золотого та прилеглі вулиці),

вул. Одеська,

вул. Болградська.

Нагадаємо, трамваї №1 та 12 не курсуватимуть у вихідні, 4 та 5 квітня, повідомляла Харківська міськрада. Це пов’язано з роботами енергетиків у тих районах.