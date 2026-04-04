Сегодня, 4 апреля, в Харькове отключат свет: адреса сообщили в облэнерго

В субботу с 12:00 до 14:00 в Харькове будет обесточен ряд потребителей.

Причина – необходимостью выполнения неотложных ремонтных работ в электросетях, обьяснили в АО «Харьковоблэнерго».

Без света останутся абоненты следующих улиц:

площадь Конституции,

пр. Героев Харькова (начало до Конного рынка и прилегающие улицы),

ул. Кооперативная,

пр. Аэрокосмический (начало и до ул. Чугуевской, к пер. Золотому и ближайшие улицы),

ул. Одесская,

ул. Болградская.

Напомним, трамваи №1 и 12 не будут курсировать в выходные, 4 и 5 апреля, сообщал Харьковский горсовет. Это связано с работами энергетиков в этих районах.