«Освождение» Боровой россиянами и купальный сезон под запретом – итоги 18 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 мая.

«Второй Купянск» создает Минобороны РФ в Харьковской области. Оккупанты неожиданно заявили, что якобы «освободили» поселок Боровая. Такие сообщения распространили российские СМИ в выходные. При этом, по данным украинских военных и аналитиков, враг даже не дошел до окраин поселка. На карте DeepState «серая зона» заканчивается между Новоплатоновкой и Боровской Андреевкой. В DeepState исследовали видео, которым захватчики пытались подтвердить якобы полную оккупацию Боровой. Оказалось, что снимали его вообще в другой локации, а именно в селе Коломыйчиха. «Такими методами они уже завтра и Киев «возьмут», – прокомментировали в DeepState. Тем временем командир подразделения «Терра» 3-й ОШБр Николай Волохов отметил, что враг пытается давить на Борову с севера, но такая мера с фланга оккупантам не очень удается. При этом сам населенный пункт уже фактически уничтожен бесконечными обстрелами и авиаударами.

Такую статистику обнародовал городской голова Игорь Терехов. В основном для террора использовали «шахеды» и «молнии». Однако зафиксировали также три FPV-дрона и один «италмас». Терехов отметил, что харьковчане жили от тревоги до тревоги. И это подтверждает статистика: в укрытиях жителям рекомендовали находиться 95 часов – более половины недели. Сегодня в городе также было громко – Салтовский район атаковала «молния». Информации о пострадавших не было. Продолжил страдать от обстрелов Богодухов. Днем был «прилет» по центру. Пострадали три человека, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новый диспетчерский центр службы «1562» открыли в Харькове. Операторы находятся в безопасном пространстве. Также центр получил оборудование, которое позволит стабильно работать в условиях повышенной нагрузки и перебоев с электричеством. В горсовете отметили, что оборудование и зарядные станции предоставила Программа развития ООН совместно с правительством Бельгии. Также присоединился Харьковский айти-кластер.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области. По данным полицейских, инцидент произошел в субботу, 16 мая. Мобильная группа оповещения Ровенского ТЦК и СП остановила автомобиль «BMW». За рулем был 41-летний мужчина. Во время проверки документов военные установили, что он находится в розыске. Поэтому водителю предложили проехать в ТЦК, но он попытался скрыться. Двигаясь задним ходом, водитель наехал на военного. Тот сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом таза. А водителя вместо ТЦК отправили в СИЗО.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, отвечая на вопрос «Объектива», подтвердил, что районные военные администрации приняли решение о запрете купания на водоемах региона. Так поступают регулярно – в первую очередь из-за угрозы натолкнуться на снаряд в воде. Несмотря на это, люди все равно приходят на привычные пляжи, а кое-где предприниматели предоставляют услуги для отдыха. В таких местах, где возможна концентрация отдыхающих, могут создать спасательные посты.

