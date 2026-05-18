«Освождение» Боровой россиянами и купальный сезон под запретом – итоги 18 мая
МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 мая.
Купянск 2.0: россияне на словах «освободили» Боровую
«Второй Купянск» создает Минобороны РФ в Харьковской области. Оккупанты неожиданно заявили, что якобы «освободили» поселок Боровая. Такие сообщения распространили российские СМИ в выходные. При этом, по данным украинских военных и аналитиков, враг даже не дошел до окраин поселка. На карте DeepState «серая зона» заканчивается между Новоплатоновкой и Боровской Андреевкой. В DeepState исследовали видео, которым захватчики пытались подтвердить якобы полную оккупацию Боровой. Оказалось, что снимали его вообще в другой локации, а именно в селе Коломыйчиха. «Такими методами они уже завтра и Киев «возьмут», – прокомментировали в DeepState. Тем временем командир подразделения «Терра» 3-й ОШБр Николай Волохов отметил, что враг пытается давить на Борову с севера, но такая мера с фланга оккупантам не очень удается. При этом сам населенный пункт уже фактически уничтожен бесконечными обстрелами и авиаударами.
24 российских удара за неделю пришлись по Харькову
Такую статистику обнародовал городской голова Игорь Терехов. В основном для террора использовали «шахеды» и «молнии». Однако зафиксировали также три FPV-дрона и один «италмас». Терехов отметил, что харьковчане жили от тревоги до тревоги. И это подтверждает статистика: в укрытиях жителям рекомендовали находиться 95 часов – более половины недели. Сегодня в городе также было громко – Салтовский район атаковала «молния». Информации о пострадавших не было. Продолжил страдать от обстрелов Богодухов. Днем был «прилет» по центру. Пострадали три человека, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«1562» будет работать во время длительных отключений электричества
Новый диспетчерский центр службы «1562» открыли в Харькове. Операторы находятся в безопасном пространстве. Также центр получил оборудование, которое позволит стабильно работать в условиях повышенной нагрузки и перебоев с электричеством. В горсовете отметили, что оборудование и зарядные станции предоставила Программа развития ООН совместно с правительством Бельгии. Также присоединился Харьковский айти-кластер.
Военного ТЦК в Ровно сбил водитель из Харькова
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области. По данным полицейских, инцидент произошел в субботу, 16 мая. Мобильная группа оповещения Ровенского ТЦК и СП остановила автомобиль «BMW». За рулем был 41-летний мужчина. Во время проверки документов военные установили, что он находится в розыске. Поэтому водителю предложили проехать в ТЦК, но он попытался скрыться. Двигаясь задним ходом, водитель наехал на военного. Тот сейчас в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом таза. А водителя вместо ТЦК отправили в СИЗО.
Купальный сезон на Харьковщине – под запретом
Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, отвечая на вопрос «Объектива», подтвердил, что районные военные администрации приняли решение о запрете купания на водоемах региона. Так поступают регулярно – в первую очередь из-за угрозы натолкнуться на снаряд в воде. Несмотря на это, люди все равно приходят на привычные пляжи, а кое-где предприниматели предоставляют услуги для отдыха. В таких местах, где возможна концентрация отдыхающих, могут создать спасательные посты.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 23:07;