«Освождение» Боровой і купальний сезон під забороною – підсумки 18 травня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 травня.

«Другий Куп’янськ» створює Міноборони РФ на Харківщині. Окупанти несподівано заявили, що нібито «освободили» селище Борова. Такі повідомлення розповсюдили російські ЗМІ вихідними. При цьому, за даними українських військових й аналітиків, ворог навіть не дійшов до околиць селища. На мапі DeepState «сіра зона» закінчується між Новоплатонівкою та Борівською Андріївкою. У DeepState дослідили відео, яким загарбники намагалися підтвердити нібито повну окупацію Борової. Виявилося, що знімали його взагалі в іншій локації, а саме в селі Коломийчиха. «Такими методами вони вже завтра і Київ «візьмуть», – прокоментували в DeepState. Тим часом командир підрозділу «Терра» 3-ї ОШБр Микола Волохов відзначив, що ворог намагається тиснути на Борову з півночі, але такий захід із флангу окупантам не дуже вдається. При цьому сам населений пункт уже фактично знищили нескінченними обстрілами й авіаударами.

Таку статистику оприлюднив міський голова Ігор Терехов. Здебільшого для терору використовували «шахеди» та «молнии». Проте зафіксували також три FPV-дрона та один «італмас». Терехов відзначив, що харківці жили від тривоги до тривоги. І це підтверджує статистика: в укриттях жителям рекомендували перебувати понад 95 годин – більше ніж половину тижня. Сьогодні в місті також було гучно – Салтівський район атакувала «молния». Інформації про постраждалих не було. Продовжив потерпати від обстрілів Богодухів. Удень був «приліт» по середмістю. Постраждали троє людей, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Новий диспетчерський центр служби «1562» відкрили в Харкові. Оператори знаходяться в безпечному просторі. Також центр отримав обладнання, яке дозволить стабільно працювати в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електрикою. У міськраді відзначили, що обладнання та зарядні станції надала Програма розвитку ООН спільно з урядом Бельгії. Також долучився Харківський айті-кластер.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Рівненській області. За даними поліціянтів, інцидент стався в суботу, 16 травня. Мобільна група оповіщення Рівненського ТЦК і СП зупинила автівку «BMW». За кермом був 41-річний чоловік. Під час перевірки документів військові встановили, що він у розшуку. Тож водію запропонували проїхати до ТЦК, але він спробував втекти. Рухаючись заднім ходом, водій наїхав на військового. Той зараз у лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом тазу. А водія замість ТЦК відправили до СІЗО.

Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, відповідаючи на запитання «Об’єктиву», підтвердив: районні військові адміністрації прийняли рішення про заборону купання на водоймах регіону. Так вчиняють регулярно – в першу чергу через загрозу натрапити на вибухонебезпечний предмет у воді. Попри це люди все одно приходять на звичні пляжі, а де-інде підприємці надають послуги для відпочинку. У таких місцях, де ймовірна концентрація відпочивальників, можуть створити рятувальні пости.

