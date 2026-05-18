Live

Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ

Суспільство 21:35   18.05.2026
Оксана Якушко
Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ

Дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей, переїхав до нового житла, повідомили у ХОВА.

Через бойові дії сім’я втратила свій будинок, але продовжила триматися разом та піклуватися про дітей. Тому ХОВА спільно з Височанською селищною радою коштом державного бюджету для сім’ї купили новий будинок.

Цей будинок сімейного типу, де зараз виховують 10 дітей, напередодні Дня родини відвідала заступник начальника ХОВА Віта Ковальська. Вона передала вихованцям подарунки та планшети. І наголосила, що ХОВА продовжують реалізацію обласної програми підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Читайте також: Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ
Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ
18.05.2026, 21:35
Порушники двічі намагалися дати хабар копам у Харкові
Порушники двічі намагалися дати хабар копам у Харкові
18.05.2026, 20:45
Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
18.05.2026, 20:00
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
18.05.2026, 16:13
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
18.05.2026, 18:44
На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру
На понад 5 мільйонів гривень накопав піску – підприємець отримав підозру
18.05.2026, 19:15

Новини за темою:

11.05.2026
Як відновлюють пошкоджений обстрілами будинок на Олексіївці (фото)
08.05.2026
По Харкову ми перші: люди судяться, щоб їхній дім на Північній Салтівці знесли
29.04.2026
Підпалив будинок коханої через ревнощі: інцидент під Харковом (фото)
23.04.2026
Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз
17.04.2026
На якому етапі відновлення будинку на Соборності України в Харкові (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 21:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей, переїхав до нового житла, повідомили у ХОВА.".