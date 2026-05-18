Новий будинок отримала багатодітна сім’я, чиє житло зруйнувало РФ

Дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей, переїхав до нового житла, повідомили у ХОВА.

Через бойові дії сім’я втратила свій будинок, але продовжила триматися разом та піклуватися про дітей. Тому ХОВА спільно з Височанською селищною радою коштом державного бюджету для сім’ї купили новий будинок.

Цей будинок сімейного типу, де зараз виховують 10 дітей, напередодні Дня родини відвідала заступник начальника ХОВА Віта Ковальська. Вона передала вихованцям подарунки та планшети. І наголосила, що ХОВА продовжують реалізацію обласної програми підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.