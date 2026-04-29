Підпалив будинок коханої через ревнощі: інцидент під Харковом (фото)
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, підпалив будинок своєї співмешканки.
Подія сталася у селищі Пісочин, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Між чоловіком та жінкою, з якою він перебував у стосунках, виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки зловмисник висловлював погрози фізичною розправою і підпалом будинку. А через день, після чергового конфлікту та телефонних погроз правопорушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, реалізував свій умисел і підпалив житловий будинок», – з’ясували правоохоронці.
Внаслідок пожежі будинок повністю знищений. Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в умисному знищенні майна. Якщо провину доведуть, 47-річному чоловіку загрожує від 3 до 10 років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці підозрюють жінку у вбивстві коханого. За версією слідства, пара розпивала спиртні напої, проте почали сваритися на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту жінка вдарила коханого ножем у живіт, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Його госпіталізували, проте врятувати не змогли – чоловік помер у лікарні.
Читайте також: Доплатив “своїм” 1,6 мільйона гривень – судитимуть керівника підприємства
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 12:36;