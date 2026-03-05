У Харкові п’яна жінка могла зарізати співмешканця через ревнощі

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що подія сталася в ніч на 4 березня у Слобідському районі Харкова. За попередньою інформацією, жінка вбила свого коханого через ревнощі.

Як встановили правоохоронці, пара розпивала спиртні напої, проте почали сваритися на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту жінка вдарила коханого ножем у живіт. Його госпіталізували, проте врятувати не змогли – чоловік помер у лікарні.

“Правопорушницю затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідчі ВП № 2 ХРУП № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – зазначили Кримінальний кодекс України.

Наразі жінці загрожує від семи до десяти років в’язниці.