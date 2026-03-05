Live

Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння”

Записано 10:19   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння” Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що головні цілі для росіян у Харкові зараз – об’єкти критичної інфраструктури. 

Він пояснив: переважно ворог атакує енергооб’єкти, теплові мережі, водопроводи. Але дістається і будинкам.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Дуже багато «прильотів» ми фіксуємо по житлових будинках, по приватних житлових будинках, по багатоповерхових житлових будинках. І це викликає певне занепокоєння. Але я дуже вдячний сьогодні нашим військовим, особливо ППО, які сьогодні дуже багато збивають “шахедів”, – додав міський голова.

Читайте також: Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків — що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
