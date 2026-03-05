Що в обстрілах РФ викликає у Терехова “певне занепокоєння”
Скріншот
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що головні цілі для росіян у Харкові зараз – об’єкти критичної інфраструктури.
Він пояснив: переважно ворог атакує енергооб’єкти, теплові мережі, водопроводи. Але дістається і будинкам.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Дуже багато «прильотів» ми фіксуємо по житлових будинках, по приватних житлових будинках, по багатоповерхових житлових будинках. І це викликає певне занепокоєння. Але я дуже вдячний сьогодні нашим військовим, особливо ППО, які сьогодні дуже багато збивають “шахедів”, – додав міський голова.
Читайте також: Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків — що відомо
