Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо

Події 07:15   05.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо

Мер Ігор Терехов писав, що вночі 5 березня під ударом опинилися Індустріальний та Основ’янський райони Харкова.

Перший удар зафіксували о 02:51 в Основ’янському районі. Наслідки «прильоту» встановлюють, зазначив міський голова. 

Наступний удар був уже під ранок – о 04:18. На цей раз під атакою РФ опинився Індустріальний район. 

Інформації про постраждалих та руйнування станом на 07:15 немає.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 4 березня відповів на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив” про боротьбу з дронами в небі Харкова та посилення ППО. Зокрема, він запевнив, що у процесі зміцнення системи ППО на Харківщині не зупиняються. Серед викликів, з якими доведеться боротися, він наголосив на появі на окружній Харкова російських FPV-дронів на оптоволокні.

Читайте також: Антидронові сітки можуть з’явитися у Харкові: де саме (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
