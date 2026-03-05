Два «шахеда» атаковали сегодня ночью Харьков — что известно

Мэр Игорь Терехов писал, что ночью 5 марта под ударом оказались Индустриальный и Основянский районы Харькова.

Первый удар зафиксировали в 02:51 в Основянском районе. Последствия «прилета» устанавливают, отметил городской голова.

Следующий удар был уже под утро – в 04:18. На этот раз под атакой РФ оказался Индустриальный район.

Информации о пострадавших и разрушениях по состоянию на 07:15 нет.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 4 марта ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о борьбе с дронами в небе Харькова и усилении ПВО. В частности, он заверил, что в процессе укрепления системы ПВО на Харьковщине не останавливаются. Среди вызовов, с которыми предстоит бороться, он отметил появление на окружной Харькова российских FPV-дронов на оптоволокне.