Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, главные цели для россиян в Харькове сейчас – объекты критической инфраструктуры.
Он объяснил: в основном, враг атакует энергообъекты, тепловые сети, водопроводы. Но достается и домам.
«Очень много «прилетов» мы фиксируем по жилым домам, по частным жилым домам, по многоэтажным жилым домам.
И это вызывает определенное беспокойство. Но я очень благодарен сегодня нашим военным, особенно ПВО, которые сегодня очень много сбивают «шахедов», – добавил городской голова.
