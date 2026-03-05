Live

Что в обстрелах РФ вызывает у Терехова «определенное беспокойство»

Записано 10:19   05.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, главные цели для россиян в Харькове сейчас – объекты критической инфраструктуры. 

Он объяснил: в основном, враг атакует энергообъекты, тепловые сети, водопроводы. Но достается и домам.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Очень много «прилетов» мы фиксируем по жилым домам, по частным жилым домам, по многоэтажным жилым домам.
И это вызывает определенное беспокойство. Но я очень благодарен сегодня нашим военным, особенно ПВО, которые сегодня очень много сбивают «шахедов», – добавил городской голова.

