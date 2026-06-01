Live

Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:08   01.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 12 боев около Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельниково и Старицы.

На Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян в районе Шейковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Противник нанес 86 авиационных ударов, в том числе сбросив 264 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и осуществили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
01.06.2026, 23:11
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
01.06.2026, 17:03
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
01.06.2026, 23:59
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
01.06.2026, 23:39
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
01.06.2026, 20:37

Новости по теме:

01.06.2026
Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе
24.05.2026
Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе
22.05.2026
О последствиях «прилетов» в Харьковской области сообщил Синегубов
22.05.2026
Генштаб ВСУ сообщает о 16 боях на Харьковщине: где было сложнее
21.05.2026
Восемь человек пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ. ".