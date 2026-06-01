Где СОУ отбивали атаки оккупантов на Харьковщине, рассказали в Генштабе
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 15 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 12 боев около Лимана, Ветеринарного, Колодезного, Синельниково и Старицы.
На Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян в районе Шейковки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Противник нанес 86 авиационных ударов, в том числе сбросив 264 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8557 дронов-камикадзе и осуществили 3114 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 55 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 08:08;