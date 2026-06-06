Что не так с НМТ? В Харькове Терехов сорвал аплодисменты заявлением (видео)

Участники образовательного форума в Харькове 5 июня бурно поддержали мэра города в его претензиях к организации национального мультипредметного теста (НМТ).

«Сейчас идут НМТ. Да, мы сделали все возможное: предоставили им помещение – сертифицированное укрытие. Подвозим. Но ведь сегодняшняя ночь, сегодняшнее утро… Сколько сбитий «Шахедов», сколько раздавалось воздушных тревог, сколько было взрывов. В каком эмоциональном состоянии ребенок приходит (на НМТ)? И четыре предмета. Здесь здоровый человек не выдержит этого. Как можно сразу за один день написать четыре предмета? Сделайте по два предмета. Да, для нас это будет серьезнее, труднее. Нам нужно обеспечить логистику, все. Но, люди, это же судьбы наших детей! Поэтому считаю, что сегодня настал момент, чтобы это было сделано», — заявил Терехов.

Кроме того, городской голова Харькова заявил, что, по отзывам, которые он слышит, в нынешнем году вопросы на НМТ стали сложнее, чем год назад. Терехов также акцентировал, что к детям, которые учатся в прифронтовых городах и громадах, подход должен быть иным, чем к школьникам из тыловых районов.

«Пусть простят Тернопольщина, Львовщина, Ивано-Франковщина… Нужен другой подход», — под бурные аплодисменты работников образования заявил Терехов.

Помимо претензий к НМТ он также озвучил предложение вернуть «золотые» и «серебряные» медали для детей, которые с отличием заканчивают школу. И поддержал идею относительно особых условий для поступления в вузы детей-переселенцев и живущих вблизи фронта.

«Было совещание, на котором я был. Премьер проводила это совещание. И там высказывалось такое мнение, чтобы зачислять всех детей прифронтовых городов и громад в вузы. А потом уже по результатам первого полугодия делать определенные выводы. Я считаю, что это шаг вперед. Это сохранит наши вузы, сохранит наших детей. И, честно говоря, преподаватели сделают все возможное, чтобы не потерять этих детей. Дать знания им», — сказал мэр Харькова.